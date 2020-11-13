В Чечне из аварийного жилья дополнительно переселят более 300 человек в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Чеченская Республика получит дополнительного около 280 млн рублей на расселение аварийного жилья, это позволит обеспечить новым жильем более 300 человек в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Ахмед Газалапов.

"Чеченская Республика дополнительно получит 279, 9 млн рублей дополнительно из федерального бюджета на реализацию мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда". Благодаря достигнутым соглашениям дополнительному финансированию регион сможет переселить из аварийного жилья еще 302 человека. Таким образом, до конца года будет ликвидировано более 7 тыс. кв. м аварийного жилья в Грозном, Гудермесском и Шелковском районах республики", - отметил Газалапов.

По его словам, на сегодняшний день мероприятия по расселению непригодного для проживания жилищного фонда в республике реализуются с опережением графика. Регионом выполнены обязательства о завершении двухлетнего объема программы. "В 2020 году Чеченская Республика перевыполнила показатели программы расселения "аварийки", переселив в новое жилье 757 человек", - добавил собеседник ТАСС.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.