Разовый проезд в петербургском метро подорожает на 5 рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Стоимость разового проезда в метрополитене Санкт-Петербурга увеличится на 5 рублей с начала 2021 года и составит 60 рублей. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном в пятницу на сайте администрации губернатора города.

"Правительство Санкт-Петербурга постановляет установить тарифы на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном на 2021 год согласно приложению, - говорится в сообщении. - Перевозка пассажиров метрополитеном: за одну поездку - 60,0 [рублей]. Провоз ручной клади за одно место - 60,0".

Контроль за выполнением постановления "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном на 2021 год" власти Петербурга возлагают на вице-губернатора города Максима Соколова. Документ отправлен на антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 27 ноября.

Как сообщала ранее пресс-служба комитета по транспорту города, с 2021 года в Петербурге введут "гостевой" тариф на общественном транспорте для тех, кто покупает жетон в метро или билет у кондуктора. Согласно статистике комитета, в 2020 году только 10% пассажиров покупают разовый билет, значительную часть которых составляют туристы, поэтому такой тариф назвали "гостевым".

Отмечалось, что со следующего года стоимость проезда в наземном транспорте также вырастет на пять рублей и составит 55 рублей. Разовый тариф по "Подорожнику" в 2021 году составит 41 рубль в метрополитене, в наземном транспорте - 36 рублей. Также в 2021 году планируется ввести новое тарифное меню проезда на общественном транспорте: вместо нынешних 25 названий тарифов будут сформированы 6 тарифных групп по направлениям.