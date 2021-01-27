Профсоюз РАН призвал увеличить финансирование программы фундаментальных исследований

ТАСС, 27 января. Профсоюз работников Российской академии наук (РАН) опасается, что нынешних объемов финансирования Программы фундаментальных научных исследований до 2030 года не хватит, чтобы выполнить национальные цели развития. Профсоюз предлагает увеличить его до 0,3% ВВП. Об этом организация написала в письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, которое есть в распоряжении ТАСС.

Программу фундаментальных научных исследований РФ (ПФНИ) на долгосрочный период правительство утвердило 31 декабря 2020 года. На нее выделили от 183,3 млрд. рублей в 2021 году до 241,9 млрд. рублей в 2030 году.

"Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" предусматривает уровень инфляции, не превышающий 3,7% в 2021 году и 4% в 2022 и 2023 годах. Можно с высокой вероятностью предположить, что в последующие годы уровень инфляции вряд ли опустится ниже 3%. Если такое предположение окажется справедливым, то реальный объем бюджетного финансирования фундаментальных исследований в 2030 году по сравнению с 2020 годом даже незначительно сократится", – говорится в письме.

Фиксация уровня бюджетного финансирования фундаментальных исследований на уровне не выше 2020 года, как считают в профсоюзе РАН, означает, что полноценная конкуренция с лидирующими странами невозможна и, соответственно, невозможно будет достичь целей, которые установили "майские указы" президента РФ (от 7 мая 2018 года).

В профсоюзе напомнили, что для достижения целей нацпроекта "Наука" нужно, в частности, удвоить количество российских публикаций в международных научных журналах. Однако если финансирование будет тем же, заметно улучшить материально-техническое оснащение научных организаций вряд ли удастся. Кроме того, организациям будет трудно поддерживать зарплату научных сотрудников на уровне 200% от среднерегиональной. В результате количество научных сотрудников может уменьшиться.

Скрытые противоречия

"Даже консервативные оценки показывают, что доля бюджетного финансирования фундаментальных исследований в ВВП сократится, как минимум, на четверть. Не ясно, как это сочетается с установленной Стратегией научно-технологического развития РФ на период до 2035 года целью увеличения внутренних расходов на исследования и разработки до уровня не ниже 2% ВВП", – пишут ученые.

Чтобы доли частных и государственных инвестиций в исследования и разработках сравнялись, представители профсоюза РАН считают логичным стимулировать вложения бизнеса в прикладные исследования и разработки. Однако при этом необходимо увеличивать и бюджетное финансирование фундаментальных исследований, чтобы довести его до уровня США, Японии, Южной Кореи и развитых стран Европы. В странах, с которыми Россия должна конкурировать, внутренние затраты на исследования и разработки превышают – во многих случаях заметно – 2% ВВП.

Так, по оценкам профсоюза, уже в ближайшие годы финансирование фундаментальных исследований должно выйти на уровень не менее 0,3 % ВВП. "Профсоюз предлагает срочно внести изменения в ПФНИ в части объемов ее бюджетного обеспечения, учитывая реальные финансовые потребности сектора фундаментальных исследований", – добавили ученые.