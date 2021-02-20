2021 год может быть холоднее 2020 года из-за процессов в Тихом океане

ТАСС, 20 февраля. 2021 год может быть холоднее предыдущего, а 2022-й, скорее всего, снова будет теплым. Об этом ТАСС рассказал директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

"Уже понятно, что 2021 год будет не жарче, а холоднее 2020 года. Потому что в настоящее время развивается так называемое Ла-Нинья в Тихом океане, и, соответственно, происходит как бы всасывание тепла в океан из атмосферы", – сказал Кокорин.

Ла-Нинья – это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое сильно влияет на климат планеты. Она связана с широкомасштабным охлаждением поверхности океана в сочетании с изменениями тропической циркуляции атмосферы, а именно ветра, давления и осадков.

В январе Всемирная метеорологическая организация сообщила, что десятилетие с 2011 по 2020 год стало в истории наблюдений за погодой и климатом самым теплым, а 2020 год вошел в первую тройку самых теплых лет наряду с 2016 и 2019 годами.