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2021 год может быть холоднее 2020 года из-за процессов в Тихом океане

Климатологи "винят" в этом Ла-Нинью – климатическое явление, характерное для экваториальной части Тихого океана
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 20 февраля. 2021 год может быть холоднее предыдущего, а 2022-й, скорее всего, снова будет теплым. Об этом ТАСС рассказал  директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

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"Уже понятно, что 2021 год будет не жарче, а холоднее 2020 года. Потому что в настоящее время развивается так называемое Ла-Нинья в Тихом океане, и, соответственно, происходит как бы всасывание тепла в океан из атмосферы", – сказал Кокорин.

Ла-Нинья – это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое сильно влияет на климат планеты. Она связана с широкомасштабным охлаждением поверхности океана в сочетании с изменениями тропической циркуляции атмосферы, а именно ветра, давления и осадков. 

В январе Всемирная метеорологическая организация сообщила, что десятилетие с 2011 по 2020 год стало в истории наблюдений за погодой и климатом самым теплым, а 2020 год вошел в первую тройку самых теплых лет наряду с 2016 и 2019 годами.

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