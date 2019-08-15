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Замглавы МИД РФ и посол ОАЭ обсудили график контактов и ситуацию на Ближнем Востоке

Ключевой темой обсуждения стала обстановка в Йемене и зоне Персидского залива

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Маадед Хареб аль-Хейли в четверг обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского взаимодействия, включая график соответствующих двусторонних контактов и мероприятий", - сообщили в дипведомстве.

Кроме того, стороны затронули "ключевые аспекты ситуации, складывающейся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на обстановку в Йемене и зоне Персидского залива".

Как указали в МИД РФ, встреча состоялась по просьбе посла ОАЭ.

Теги
ОАЭРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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