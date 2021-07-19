Путин призвал не бросать ранее начатые дела на полпути из-за появления новых задач

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Новые инициативы правительства направлены на улучшение жизни россиян и соответствуют вызовам времени, но и ранее начатые дела нельзя бросать на полпути. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Безусловно, в реализации нашей стратегии нужно учитывать происходящие изменения, отвечать на возникающие вызовы. И на этой основе принимать гибкие решения", - признал он.

С этой точки зрения, продолжил Путин, новые инициативы, озвученные представителями кабмина на мероприятии, отвечают духу происходящих в мире перемен и направлены на улучшение качества жизни россиян. "Но при всей безусловной важности предложений коллег мы не должны бросать - особо это подчеркиваю - ранее начатые дела, что называется, на полпути", - указал он.

Планирование новых расходов

По его словам, планирование новых расходов на национальные цели должно быть основано на грамотном и глубоком анализе развития экономической ситуации в стране и учитывать необходимость сохранения макроэкономической стабильности.

"Сегодня было об этом сказано, что нам удалось сохранить макроэкономические показатели - это фундамент, на котором мы решаем все другие задачи. И, планируя дополнительные расходы, мы должны иметь в виду, что мы должны сохранить эту макроэкономическую устойчивость и посмотреть: разовые обязательства или длящиеся обязательства, как они будут соответствовать нашим доходам на ближайшую перспективу. Нужен грамотный, такой глубокий анализ развития ситуации, и на основе этого анализа должны приниматься соответствующие решения по достижению национальных целей развития", - сказал он.

Президент РФ, обратившись к участникам заседания, отметил, что ранее при планировании средств на национальные цели "под каждую цель искали источники финансирования, и в конце концов поняли, где, сколько и что можно взять". "В том числе пошли на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции, в связи с повышением налогов, в том числе НДС. Но мы понимали, где мы возьмем эти деньги. Особенно это касается длящихся обязательств", - пояснил Путин.

Он также поблагодарил вице-премьеров РФ за работу над национальными целями. "В целом, уверен, мы на правильном пути. Нужно сконцентрировать наши ресурсы и внимание на достижении всех тех целей, которые мы перед собой поставили", - подытожил президент.

Анализ выполнения национальных целей

Правительство РФ, как отметил президент, должно вместе с регионами и Госсоветом постоянно анализировать то, как выполняются планы и решения по достижению национальных целей развития.

"Прошу правительство на президиуме Совета по стратегическому развитию в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов и решений в разрезе национальных целей. Смотреть, есть ли прогресс в их достижении, своевременно реагировать на проблемы как в реализации ранее утвержденных проектов, так и новых инициатив", - сказал он.

Путин особо подчеркнул, что такую систематическую работу нужно обязательно вести при участии комиссий Госсовета и представителей регионов.