{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин: система управления в РФ должна быть гибкой и направленной на результат

Как отметил глава кабмина, это позволит быстрее добиться национальных целей развития

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Современную, гибкую и ориентированную на результат систему управления нужно сформировать в России, чтобы добиться национальных целей развития. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Достижение общенациональных целей развития требует прежде всего формирования современной, гибкой системы управления. Ее основным принципом станет, как я уже сказал, ориентация на конечный результат", - сказал он.

Глава кабмина добавил, что в рамках этой работы власти выстраивают эффективную коммуникацию, чтобы получать обратную связь от граждан и своевременно реагировать на их предложения и жалобы.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Единый день голосования
Памфилова: отказ от трансляции в сети позволил увеличить охват видеонаблюдения на выборах
Глава ЦИК подчеркнула, что все три дня голосования видео будет записываться и транслироваться на видеопорталы
Читать полностью