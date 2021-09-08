Мишустин: система управления в РФ должна быть гибкой и направленной на результат

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Современную, гибкую и ориентированную на результат систему управления нужно сформировать в России, чтобы добиться национальных целей развития. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Достижение общенациональных целей развития требует прежде всего формирования современной, гибкой системы управления. Ее основным принципом станет, как я уже сказал, ориентация на конечный результат", - сказал он.

Глава кабмина добавил, что в рамках этой работы власти выстраивают эффективную коммуникацию, чтобы получать обратную связь от граждан и своевременно реагировать на их предложения и жалобы.