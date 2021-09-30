Председателем Народного собрания Дагестана избран Заур Аскендеров

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Республики Дагестан седьмого созыва в четверг на первом заседании избрали председателем Заура Аскендерова. Ранее он был депутатом Госдумы, передает корреспондент ТАСС.

За кандидатуру Аскендерова проголосовали 82 из 87 присутствующих депутатов, три голоса было подано против, два бюллетеня были признаны недействительными.

Кандидатура Аскендерова была выдвинута на пост спикера Народного собрания Дагестана на заседании президиума регионального политического совета партии "Единая Россия".

Аскендерову 51 год. 21 марта 2012 года получил вакантный мандат депутата Госдумы Адама Амирилаева, назначенного руководителем отделения Росреестра по СКФО. В Думе шестого созыва входил во фракцию "Единая Россия", был членом комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности. С 2016 по 2021 год был депутатом Государственной думы седьмого созыва. Был избран 18 сентября 2016 года в составе федерального списка кандидатов партии "Единая Россия".

Выборы в Народное собрание Дагестана седьмого созыва прошли 17-19 сентября одновременно с выборами в Госдуму. По итогам голосования в парламент прошли три партии: "Единая Россия", получившая 69 депутатских мандатов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (11 мандатов) и КПРФ (10 мандатов).