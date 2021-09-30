Меликов заявил, что парламент Дагестана ждет большая работа по изменению законодательства

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Состав Народного собрания (парламента) Дагестана, сформированный по итогам сентябрьских выборов, обновился почти на две трети. Депутатам предстоит большая работа по изменению действующего законодательства, заявил в четверг на сессии парламента врио главы региона Сергей Меликов.

"Состав участников Народного собрания обновился почти на две трети. <…> В парламент вошли новые лица, я надеюсь, появятся новые идеи, новое видение путей и механизмов решения существующих проблем, стоящих перед нашей республикой", - сказал Меликов.

По его словам, парламенту нового созыва предстоит привести законодательную базу Дагестана в соответствие с современными запросами. "У нас есть такие законы в республике, которые не корректировались с 1993 года. У нас практически с 1993 года весь уклад социально-экономический поменялся пять или шесть раз, а мы на сегодняшний день живем регламентом законов, которые уже не просто устарели и потеряли актуальность, а во многих направлениях просто противоречат основным направлениям развития как республики, так и страны", - сказал врио главы региона.

По словам Меликова, работа по изменению законодательства должна вестись во взаимодействии с властями, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества. "Она должна быть проведена целенаправленно, планомерно, начиная с работы над теми нормативными актами, которые сегодня наиболее актуальны для республики", - добавил он.

Выборы в Народное собрание Дагестана седьмого созыва прошли 17-19 сентября одновременно с выборами в Госдуму. По итогам голосования в парламент прошли три партии - "Единая Россия", получившая 69 депутатских мандатов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11 мандатов и КПРФ - 10 мандатов. В Народном собрании Дагестана нового созыва сформированы три партийные фракции.