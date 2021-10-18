Первые два кандидата подали документы на конкурс на должность мэра Краснодара

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Первые два кандидата подали документы на участие в конкурсе на должность мэра Краснодара. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.

Ранее региональная избирательная комиссия сообщала, что бывший мэр города Евгений Первышов набрал 53,56% голосов и лидирует на выборах депутатов Госдумы в своем одномандатном округе.

"На участие в конкурсе на должность главы Краснодара претендуют два кандидата. На сегодняшний день документы на участие в отборе на должность главы Краснодара подали в конкурсную комиссию два претендента", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что подать документы в конкурсную комиссию желающие могут до 29 октября. По информации пресс-службы, первым из претендентов на участие в отборе стал директор МУП МО Ейский район "Ейские тепловые сети" Андрей Назаров. Также документы в конкурсную комиссию представил индивидуальный предприниматель Евгений Ильин, зарегистрированный в городе Новошахтинске, но фактически проживающий в Краснодаре.