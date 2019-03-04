Бывший вице-губернатор Приморья возглавил Минсельхоз Забайкалья после кадрового конкурса

ЧИТА, 4 марта. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарев победил в региональном кадровом конкурсе "Забайкальский призыв" и возглавил Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, сообщил в понедельник врио губернатора Александр Осипов на оперативном совещании в правительстве региона.

"Министром сельского хозяйства назначен Денис Бочкарев... В работе жду основательности, динамики, нужно стремиться решать как можно больше насущных проблем людей. В подготовке и реализации программы развития сельского хозяйства мы должны рассчитывать не только на свои силы, но и на поддержку федерального центра, а поэтому нужно уметь отстаивать свои позиции", - сказал Осипов.

Бочкарев, в свою очередь, отметил, что на него возложена огромная ответственность за развитие сельского хозяйства региона. "Одной из своих первостепенных задач я вижу техническое и технологическое перевооружение отрасли", - сказал добавил он.

Врио губернатора также назначил Альбину Корешкову заместителем министра сельского хозяйства. Корешкова и Бочкарев участвовали в региональном кадровом конкурсе "Забайкальский призыв" и после нескольких этапов стали его победителями. Эксперты конкурса также предложили учредить в региональном минсельхозе должность замминистра по вопросам инвестиционной деятельности и финансовому сопровождению проектов.

Денис Бочкарев родился в 1977 году в Приморском крае, окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Зооинженер". Занимался научно- преподавательской деятельностью. С 2005 года - в администрации Приморского края, в 2017 году был вице- губернатором региона. В октябре того же года стал руководителем группы компаний с иностранными инвестициями "Армада".

25 октября 2018 года пресс-служба Кремля сообщила о назначении Осипова врио главы Забайкальского края. Приступив к работе, он заявил, что не будет сразу менять краевое правительство, а сделает все выводы после личного общения с руководителями региона. В начале декабря он объявил о первых отставках: свои должности покинули первый заместитель председателя правительства края Александр Кулаков и министр сельского хозяйства региона Владимир Лоскутников.