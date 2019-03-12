Участие самовыдвиженцев в выборах губернатора Забайкалье поддержал комитет Заксобрания

ЧИТА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты комитета по государственной политике и местному самоуправлению законодательного собрания Забайкальского края во вторник единогласно поддержали законопроект, разрешающий кандидатам в губернаторы региона выдвигаться на этот пост самостоятельно, без участия партий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с заседания комитета.

Согласно действующему закону "О выборах губернатора Забайкальского края", выдвигать кандидатов в губернаторы могут только политические партии и их региональные отделения. При этом сбор подписей граждан не требуется, нужны только подписи муниципальных депутатов - "муниципальный фильтр". На прошлой неделе стало известно, что краевой избирком внес в региональный парламент законопроект, разрешающий участие самовыдвиженцев в выборах губернатора.

"Мы предлагаем возможность включения выдвижения кандидата в губернаторы Забайкальского края в порядке самовыдвижения... Это существенно расширяет возможности для реализации пассивного избирательного права граждан, которые желают быть избранными на должность губернатора... Мы предлагаем механизмы подачи соответствующих документов в избирательную комиссию Забайкальского края и сбора подписей", - сказала депутатам председатель краевого избиркома Светлана Судакова.

По ее словам, в случае принятия законопроекта кандидату- самовыдвиженцу для дальнейшего участия в предвыборной кампании нужно будет собрать 0,5% подписей от числа зарегистрированных избирателей - около 4 тыс. Если избирком одобрит собранные подписи, кандидату предстоит пройти "муниципальный фильтр" - заручиться поддержкой 8% муниципальных глав и депутатов. По словам Судаковой, речь идет о 350 подписях из 27 муниципальных образований, которые представляют три четверти всех муниципалитетов Забайкальского края.

"Полпроцента подписей от числа зарегистрированных избирателей - это минимально разрешенный порог, это демократично и это вписывается в те процессы, которые идут по стране. Нужно не закручивать гайки, а, наоборот, идти на либерализацию избирательного процесса", - добавила Судакова.

Депутаты профильного комитета Заксобрания единогласно поддержали законопроект, и его первое чтение законопроекта состоится 20 марта на очередной сессии регионального парламента.

Выборы главы Забайкалья

В октябре 2018 года пресс-служба Кремля распространила указ президента РФ Владимира Путина о принятии отставки главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначении Александра Осипова врио главы региона. Выборы губернатора пройдут в Забайкалье в сентябре, в единый день голосования. Ранее Осипов неоднократно заявлял СМИ, что еще не принял каких- либо решений, связанных с участием в предстоящих выборах.