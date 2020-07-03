Госдума планирует работать в прежнем формате всю осеннюю сессию

КУБИНКА /Московская область/, 3 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова внесла предложение о работе Госдумы в осеннюю сессию в формате трех пленарных недель, как это было до пандемии коронавируса. Об этом в пятницу в беседе ТАСС сообщил лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в ходе посещения главного храма Вооруженных сил России.

"Буквально последние новости из Госдумы. Председатель комитета по регламенту и контролю внесла предложение, и я дал согласие от имени нашей фракции, чтобы всю осеннюю сессию работать три недели в месяц. Одна неделя региональная", - сказал Миронов.

По его словам, указанная инициатива обусловлена внесением поправок к конституции. "Уверен, что это связано в том числе с тем, чтобы действительно плотно подойти к более быстрой реализации необходимых законов и поправок во исполнение поправок к конституции", - отметил парламентарий.

Весной депутаты изменили график нижней палаты, сократив число недель пленарных заседаний с трех до двух в месяц. Впоследствии ряд заседаний был отменен в связи с эпидемиологической ситуацией. 23 июня Госдума приняла постановление, согласно которому в июле будут три пленарные недели подряд - с 6 июля по 26 июля. Начало осенней сессии запланировано на сентябрь.