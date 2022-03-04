Премьер Индии провел совещание по кризису на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу провел совещание, посвященное кризисной обстановке на Украине и эвакуации индийских граждан из этой страны.

Как сообщает газета Times of India, в совещании приняли участие ключевые министры индийского правительства. На нем, в частности, рассматривались вопросы, связанные с выполнением операции "Ганг" по возвращению на родину индийцев, оказавшихся на Украине. Операция выполняется под личным руководством главы правительства Индии.

В рамках операции "Ганг" вывоз индийцев с Украины осуществляется самолетами из соседних государств. Ранее Моди отправил в приграничные с Украиной страны четырех министров своего кабинета для координации на месте процесса эвакуации индийских граждан.

На Украине до начала кризиса находились 20 тыс. индийцев. По последним данным, 18 тыс. из них сумели выехать с украинской территории на родину или в соседние страны. За последние 24 часа в рамках операции "Ганг" тремя самолетами ВВС в Нью-Дели были доставлены 630 индийцев из Румынии и Венгрии.