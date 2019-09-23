В Шанхае распечатали детские сердца для подготовки к операциям

ШАНХАЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Врачи в Шанхае начали применять точную копию распечатанных на 3D-принтере детских сердец в особо сложных случаях. Об этом сообщила местная газета Shanghai Daily.

Специалисты Шанхайского детского медицинского центра разработали эту методику для операций, в ходе которых хирурги исправляют сложные врожденные пороки сердца. В предоперационном анализе таких случаев будут участвовать не только китайские, но и зарубежные врачи. Как сообщает издание, в общей сложности к операциям сейчас готовятся 13 детей в возрасте от 3 до 5 лет, в сердцах которых только один желудочек (в норме их должно быть два).

"Мы начали применять 3D-печать моделей сердец детей со сложными случаями, поскольку продолжительность операции очень ограничена. Чем дольше она длится, тем больше риск. 3D-модели <...> позволяют обсудить разные методы лечения. Благодаря этому время проведения самой операции сократится, и не возникнут неожиданные сложности", - приводит газета слова врача медицинского центра Лю Цзиньфэня.

Порок сердца входит в число врожденных болезней, которые наиболее часто встречаются в Китае. Согласно статистическим данным, около 5% детей с таким диагнозом имеют один желудочек, что серьезно влияет на качество жизни и снижает шансы на выживаемость.

В Шанхайском детском медицинском центре действует лаборатория, в которой используются технологии виртуальной реальности и 3D-печати для совершенствования клинической практики, научного анализа и исследований. В этом центре уже собрано более 100 моделей с самыми сложными случаями порока сердца у детей.