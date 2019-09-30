Российские ученые выявили новые мутации, которые провоцируют опухоли поджелудочной железы

ТАСС, 30 сентября. Российские ученые открыли более 20 новых мутаций, из-за которых возникают нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ) Минздрава России.

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"Ученые Ростовского онкоинститута первыми в России провели масштабное молекулярно-генетическое исследование нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы. При помощи уникального оборудования (полногеномного секвенатора нового поколения) материалы были исследованы по 409 онкогенам, известным современной науке. В результате открыты 26 новых мутаций, провоцирующих возникновение нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, в том числе наследственных", - рассказали в пресс-службе.

Нейроэндокринные опухоли (НЭО) встречаются довольно редко и современная медицина мало их изучила. При этом заболевании злокачественные клетки выделяют гормоны, диагностировать его сложно, а состояние больного сопровождается тяжелыми симптомами. В запущенных случаях образуются метастазы. Согласно данным РНИОИ, эта разновидность рака возникает у пациентов разных возрастов, но чаще всего - у мужчин и женщин 54-60 лет, причем треть случаев - нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы.

Результаты исследований позволят улучшить профилактику, диагностику и лечение нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы. Ученые продолжат работу над исследованием, они планируют проверить все результаты с помощью других методов молекулярно-генетического анализа.

"Мы предполагаем, что после клинических исследований для терапии этого вида рака возможно расширить линейку лекарственных препаратов, которые сейчас применяются для лечения опухолей других локализаций. Выяснили, что треть выявленных мутаций носят наследственный характер. Значит, онкологи могут взять под наблюдение родственников пациентов с этим заболеванием и при обнаружении патологии на ранней стадии быстро провести эффективное лечение", - отметил гендиректор РНИОИ Олег Кит.