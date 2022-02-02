Губернатор ЕАО предложил включить Биробиджан в программу "Земский доктор"

ТАСС, 2 февраля. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн на совещании по вопросам стабилизации ситуации в системе здравоохранения региона, которое провел глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, предложил включить Биробиджан в программу "Земский доктор". По его мнению, это поможет решить одну из проблем - дефицит медицинских кадров, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Вопросы, связанные с привлечением врачей, можно разделить на две части. Первое - это привлечение высококвалифицированных специалистов, на что требуются достаточно серьезные денежные средства. Я предлагаю рассмотреть возможность включения города Биробиджана в программу "Земский доктор". Также важным вопросом остается изменение системы оплаты труда, чтобы иметь возможность людей привлечь и закрепить на территории", - приводят в пресс-службе слова Гольдштейна.

Губернатор назвал дефицит квалифицированных медицинских кадров в числе первоочередных проблем. "Больше 190 человек сегодня обучаются в медицинских вузах по целевым договорам от ЕАО. 2023 год будет пиковым по поступлению молодых врачей в лечебные учреждения области. Надеюсь, что наведение порядка, организационные мероприятия позволят стабилизировать ситуацию, а строительство новых учреждений позволит закрепить специалистов на месте", - сказал глава региона.

Глава Минвостокразвития отметил, что выработка мер по повышению качества здравоохранения в ЕАО ведется по поручению правительства Российской Федерации и лично полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. "Ситуация остается сложной в связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции. Требуется строительство новых и ремонт существующих учреждений здравоохранения, установка оборудования, привлечение специалистов. В рамках поддержки по линии Минвостокразвития России по единой субсидии в Еврейской автономной области реализуется 28 мероприятий в сфере здравоохранения. Выделено 1,137 млрд рублей из федерального бюджета", - обозначил Чекунков.

Проектная документация разработана для четырех объектов региона: строительства амбулаторно-поликлинического корпуса детской областной больницы и здания патологоанатомического отделения Облученской районной больницы. Планируется капитальный ремонт лечебно-административного корпуса противотуберкулезного диспансера в Биробиджане и амбулатории в поселке Кульдур. "Прошу коллег из министерства здравоохранения предусмотреть средства на строительство и реконструкцию соответствующих объектов в рамках бюджетного процесса", - заявил министр.

О нацпроекте

Ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - одна из задач национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предполагает также снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.