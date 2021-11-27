Власти Белозерска благоустроили набережную к 1 160-летию города

ВОЛОГДА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Комплексный план благоустройства набережной древнего города Белозерска Вологодской области, основанного в 862 году, провели на средства федерального гранта в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда": заброшенное место с зарослями кустарника и мусором превратили в нарядную прогулочную зону с ограждениями, светильниками под старину и деревянной аркадой с подсветкой. Приемка работ и открытие набережной намечено на 30 ноября, но жители уже оценили работы по достоинству, сказал в интервью ТАСС руководитель администрации Белозерского района Денис Соловьев.

Благоустройство обошлось почти в 58 млн рублей, из которых 50 млн - федеральный грант за победу во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, оставшиеся 8 млн рублей выделены из областного бюджета на проектирование и часть строительно-монтажных работ. Белозерск входит в список 44 исторических поселений федерального значения. Это один из городов, с которого зарождалось государство российское. В городе сохранились 53 объекта культурного наследия, шесть из них - федерального значения. Самый известный - Белозерский кремль, на территории которого целиком сохранился единственный на сегодня в России кремлевский земляной вал и ров - уникальное оборонительное сооружение конца XV века.

"Мы завершили проект комплексного благоустройства набережной в Белозерске, - отметил Соловьев. - Теперь это красивая прогулочная зона со смотровыми площадками, удобными спусками к воде, со светильниками под старину. Всех очень впечатляет деревянная аркада - конструкция высотой шесть метров, семь колонн с подсветкой. Буквально в последние дни была установлена детская площадками с качелями и каруселями. Чуть позже появится и особенная часть нашего проекта - декоративные камни с рунами, цитатами из "Повести временных лет" о Белоозере".

По его словам, проект разработала та же организация, что и набережной в городе Вытегре, поэтому использовался аналогичный подход - архитекторы и проектировщики прежде тщательно изучили архивные фотографии Белозерска конца XVIII - начала XIX веков, к примеру, как выглядели деревянные мосточки, подходы, спуски, мощение. Часть набережной воссоздана - это деревянная мостовая, которая была в досоветский период. Заново выполнена рекреационная зона с брусчаткой, установлены новые светильники. Проложены новый тротуар, асфальтовая дорога, часть ее выполнена в брусчатке. Высадили насаждения, выполнили отсыпку набережной, укрепив щебнем.

"У нас выполнено деревянное ограждение длиной 120 метров вдоль набережной, построены деревянные балконы или смотровые зоны с ограждениями и скамейками. Выполнены спуски к воде в трех местах и рядом с аркадой. Отдельно обустроен спуск на воду для лодочников, чего в Белозерске не было. Это интересный момент и для местных жителей, и для туристов - можно приехать со своей лодкой, спустить ее здесь и отправиться на прогулку по озеру, тут же рядом обустроена большая парковка", - рассказал Соловьев.

Подарок к 1 160-летию города

"Большинство жителей и гостей города очень положительно воспринимают преобразования. Этот участок очень сильно изменился, там было запущенное место с мусором и зарослями кустарника. Сейчас все благоустроено, освещено. Я несколько раз был на набережной вечерами, теперь там люди гуляют, спортсмены занимаются, любители скандинавской ходьбы. Сейчас мы сделали там детскую площадку, которой не было, установили три спортивно-игровых комплекса", - отметил руководитель администрации.

Новая набережная - это подарок жителям старинного Белозерска, который в следующем году будет праздновать 1 160 лет. Часть набережной благоустроили десять лет назад, к 1 150-летию города. Теперь благоустройство завершили, и набережная на всем своем протяжении полностью приведена в порядок, добавил Денис Соловьев.

Белозерск - один из древнейших городов России, основан в 862 году, расположен на берегу Белого озера, одного из крупнейших в Европе. Впервые упомянут в "Повести временных лет" как город Белоозеро, участвовавший в призвании варягов на княжение: "И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю Русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, - на Белоозере, а третий, Трувор, - в Изборске".

Период расцвета пришелся на XV-XVI века, город находился в центре торговых путей. В 1778 году во время градостроительной реформы при Екатерине II Белозерск, как и многие российские города, получил регулярный генеральный план. Эта планировочная структура, при которой на набережную направлены все улицы города, сохранилась до нашего времени.

В городе по сей день действует церковь Успения 1553 года постройки - первое каменное здание и самый старый из сохранившихся храмов Белозерска. Этот пятиглавый храм в соседстве с также действующей церковью Богоявления 1787 года постройки составляет архитектурный комплекс. Сохранилась деревянная трехъярусная одноглавая церковь Ильи Пророка, нуждающаяся в реставрации. В центре Белозерского кремля возвышается пятиглавый Спасо-Преображенский собор 1670 года постройки. Рядом с ним была возведена церковь Василия Великого. Она не сохранилась, как и многие другие храмы города. Практически без изменений в городе сохранились двухэтажные каменные купеческие особняки первой половины XIX века в классическом стиле.