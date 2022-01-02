В Арсеньеве запустили новые очистные сооружения

ТАСС, 2 января. Новые очистные сооружения запущены на реке Дачная в Арсеньеве в Приморском крае по национальному проекту "Жилье и городская среда". Это позволит обеспечить весь городской округ чистой водой, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Объект очень нужный для Арсеньева, но и не менее сложный, что не позволило его сдать в 2020 году. Сейчас строительство завершено, и арсеньевцы могут получать чистую воду", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко.

Очистные сооружения строили два года. За это время смонтированы резервуары чистой воды и оборудование, проложены сети, построены вспомогательные помещения. До этого вода поступала из водохранилища неочищенной. Сейчас предусмотрена очистка, которая позволит убрать механические компоненты и обезжелезить воду.

По словам Пархоменко, за годы реализации национального проекта, краевой программы "Чистая вода" качественная вода появилась у жителей более 20 населенных пунктов края.