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В Арсеньеве запустили новые очистные сооружения

Городской округ обеспечат чистой водой

ТАСС, 2 января. Новые очистные сооружения запущены на реке Дачная в Арсеньеве в Приморском крае по национальному проекту "Жилье и городская среда". Это позволит обеспечить весь городской округ чистой водой, сообщает пресс-служба правительства региона.

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"Объект очень нужный для Арсеньева, но и не менее сложный, что не позволило его сдать в 2020 году. Сейчас строительство завершено, и арсеньевцы могут получать чистую воду", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко.

Очистные сооружения строили два года. За это время смонтированы резервуары чистой воды и оборудование, проложены сети, построены вспомогательные помещения. До этого вода поступала из водохранилища неочищенной. Сейчас предусмотрена очистка, которая позволит убрать механические компоненты и обезжелезить воду.

По словам Пархоменко, за годы реализации национального проекта, краевой программы "Чистая вода" качественная вода появилась у жителей более 20 населенных пунктов края.

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РоссияПриморский край
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