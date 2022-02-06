В Якутии почти на 9% выросло число введенного в эксплуатацию жилья в 2021 году

ЯКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии ввели в 2021 году 573,6 тыс. кв. м жилья, что почти на 9% больше, чем годом ранее, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального Минстроя.

"По итогам прошлого года Минстрой Республики Саха (Якутия) справился с поставленной задачей и ввел почти на 9% больше жилья, чем за аналогичный период 2020 года. В республике построено и введено в эксплуатацию 46 социальных объектов", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на министра строительства Якутии Павла Кылатчанова.

В Минстрое региона ТАСС отметили, что в 2021 году ввод жилья составил 573,6 тыс. кв. м, в 2020-м - 530 тыс. кв. м.

Уточняется, что по республиканской адресной программе переселения из аварийного жилищного фонда в 2021 году было расселено около 12 тыс. человек из 215,49 тыс. кв. м аварийного жилья. Построены и введены в эксплуатацию 82 многоквартирных дома.

"В рамках национального проекта "Жилье и комфортная городская среда" мы, начиная с 2024 года, должны будем вводить более 800 тыс. кв. метров в год. Мы практически приближаемся к показателю 1 кв. метр на жителя республики. Это наша безусловная цель", - сказал первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков в прямом эфире онлайн-отчета кабмина региона на телеканале "Якутия-24".