Зимник до отдаленного села Андрюшкино в Якутии организуют до конца 31 января

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ЯКУТСК, 30 января. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Бесперебойная доставка топлива до отдаленного арктического населенного пункта Андрюшкино в Якутии начнется с открытием зимника, организация которого завершится к вечеру 31 января, сообщил ТАСС глава Среднеколымского района республики Евгений Слепцов.
"Дорожные работы по прокладке зимника до села Андрюшкино на завершающей стадии - осталось 37 км. К завтрашнему вечеру дорожники дойдут до села. Толщина льда позволяет открыть движение для транспорта весом до 25 тонн, и сразу начнется бесперебойная доставка топлива", - сказал он.
На данный момент топливо доставляется до населенного пункта вездеходной техникой. Для экономии дизельного топлива в селе производятся веерные отключения электроэнергии, понижен температурный режим в жилом секторе на 10 градусов. Население пользуется печным отоплением.
По данным министерства ЖКХ и энергетики, в селе запасов дизельного топлива для дизельной электростанции хватит до конца февраля, а угля для котельных - до начала арктической навигации (конец июля - начало августа).
Ранее ТАСС сообщал, что из-за теплой погоды в арктических районах Якутии сложилась сложная ситуация по доставке дизельного топлива. Толстый слой снега не давал промерзнуть льду, и транспорт не мог доставить топливо до населенных пунктов. Наибольший дефицит ощущался в двух селах Нижнеколымского района - Колымское и Андрюшкино. На данный момент до села Колымское зимник открыт, и доставка топлива ведется в штатном режиме.
По селу Андрюшкино, которое находится в 450 км от райцентра Нижнеколымского района, и где проживают более 800 человек, было принято решение пробивать зимник с города Среднеколымск ввиду относительной близости - 240 км.