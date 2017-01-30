Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зимник до отдаленного села Андрюшкино в Якутии организуют до конца 31 января

В стране Арктика сегодня
30 января, 12:29 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Открытие дороги должно решить проблемы с дефицитом топлива
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 30 января. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Бесперебойная доставка топлива до отдаленного арктического населенного пункта Андрюшкино в Якутии начнется с открытием зимника, организация которого завершится к вечеру 31 января, сообщил ТАСС глава Среднеколымского района республики Евгений Слепцов.

"Дорожные работы по прокладке зимника до села Андрюшкино на завершающей стадии - осталось 37 км. К завтрашнему вечеру дорожники дойдут до села. Толщина льда позволяет открыть движение для транспорта весом до 25 тонн, и сразу начнется бесперебойная доставка топлива", - сказал он.

На данный момент топливо доставляется до населенного пункта вездеходной техникой. Для экономии дизельного топлива в селе производятся веерные отключения электроэнергии, понижен температурный режим в жилом секторе на 10 градусов. Население пользуется печным отоплением.

Смотрите также

Зимник до труднодоступного села Андрюшкино в Якутии проложат в течение 10 дней
Грузоподъемность зимника до якутского села Колымское повышена в три раза

По данным министерства ЖКХ и энергетики, в селе запасов дизельного топлива для дизельной электростанции хватит до конца февраля, а угля для котельных - до начала арктической навигации (конец июля - начало августа).

Ранее ТАСС сообщал, что из-за теплой погоды в арктических районах Якутии сложилась сложная ситуация по доставке дизельного топлива. Толстый слой снега не давал промерзнуть льду, и транспорт не мог доставить топливо до населенных пунктов. Наибольший дефицит ощущался в двух селах Нижнеколымского района - Колымское и Андрюшкино. На данный момент до села Колымское зимник открыт, и доставка топлива ведется в штатном режиме.

По селу Андрюшкино, которое находится в 450 км от райцентра Нижнеколымского района, и где проживают более 800 человек, было принято решение пробивать зимник с города Среднеколымск ввиду относительной близости - 240 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
3
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
Темы дня
Реклама