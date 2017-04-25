Фильм "Арктика глазами детей" назван лучшей журналистской акцией по версии Арктических СМИ

"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игреСпорт 26 апреля, 0:47
ЦСКА и "Зенит" проведут в среду матчи чемпионата России по футболуСпорт 26 апреля, 0:21
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Басконию" и вышли в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 0:07
Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 годуЭкономика и бизнес 25 апреля, 23:50
Два мяча Косты помогли "Челси" обыграть "Саутгемптон" в матче чемпионата АнглииСпорт 25 апреля, 23:44
Макарова может сыграть с Шараповой во втором круге турнира в ШтутгартеСпорт 25 апреля, 23:35
СМИ: Николас Кейдж сломал ногу на съемках в БолгарииКультура 25 апреля, 23:31
Стала известна дата премьеры девятой части "Звездных войн"Культура 25 апреля, 23:24
Индекс NASDAQ впервые в истории превысил 6 тыс. пунктовЭкономика и бизнес 25 апреля, 22:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Документальный фильм "Арктика глазами детей", созданный в результате проведенного в Северодвинске педагогического эксперимента, признан лучшей журналистской акцией. Его создателей отметила Ассоциация Арктических СМИ, которая объявила результаты своего первого конкурса журналистского мастерства.
Конкурс был приурочен к Международному Арктическому Форуму (МАФ), проводившемуся в Архангельске в конце марта при поддержке правительства области.
"В номинации "Лучшая журналистская акция" отмечен педагогический эксперимент, завершившийся созданием фильма "Арктика глазами детей" Натальи Галушиной и Павла Прилучного из Северодвинска", - рассказали ТАСС в правлении Ассоциации. 11-минутный документальный фильм представляет Арктику через рассказы детей разных возрастов, которые делятся своими впечатлениями и фантазиями об этом регионе, показывают свои рисунки и поделки на тему Севера.
Премия за лучшую телевизионную работу присуждена репортажам с МАФ, которые вел Артур Ходырев для телеканала "Санкт-Петербург". Победителем в номинации "Лучшая печатная работа" признан очерк "Человек в Арктике? Это кто?" Светланы Лойченко для архангельской газеты "Правда Севера". "В номинации "Лучшая работа в Сети Интернет" по совокупности публикаций, включая масштабный фотохостинг МАФ, награждено Информационное агентство России ТАСС, - отметили в Ассоциации. - Специальной премией за аналитическую глубину поощрена серия публикаций Федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".
Ассоциация Арктических СМИ была учреждена в марте 2017 года рядом известных медийных структур и некоммерческих объединений, ставящих целью всестороннее информирование общества, власти и бизнеса о ходе процессов освоения Арктики , возникающих проблемах и конкретных путях их решения.
Форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив арктического региона, он призван объединить усилия международного сообщества для эффективного развития Арктики. Участники форума, который проводится с 2010 года, обсуждают повышение уровня жизни на арктических территориях, развитие транспортной системы, вопросы экологии. IV Международный арктический форум в марте 2017 года посетили около 1,5 тысячи человек из России и других стран. ТАСС выступил генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.