Фильм "Арктика глазами детей" назван лучшей журналистской акцией по версии Арктических СМИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Документальный фильм "Арктика глазами детей", созданный в результате проведенного в Северодвинске педагогического эксперимента, признан лучшей журналистской акцией. Его создателей отметила Ассоциация Арктических СМИ, которая объявила результаты своего первого конкурса журналистского мастерства.

Конкурс был приурочен к Международному Арктическому Форуму (МАФ), проводившемуся в Архангельске в конце марта при поддержке правительства области.

"В номинации "Лучшая журналистская акция" отмечен педагогический эксперимент, завершившийся созданием фильма "Арктика глазами детей" Натальи Галушиной и Павла Прилучного из Северодвинска", - рассказали ТАСС в правлении Ассоциации. 11-минутный документальный фильм представляет Арктику через рассказы детей разных возрастов, которые делятся своими впечатлениями и фантазиями об этом регионе, показывают свои рисунки и поделки на тему Севера.

Премия за лучшую телевизионную работу присуждена репортажам с МАФ, которые вел Артур Ходырев для телеканала "Санкт-Петербург". Победителем в номинации "Лучшая печатная работа" признан очерк "Человек в Арктике? Это кто?" Светланы Лойченко для архангельской газеты "Правда Севера". "В номинации "Лучшая работа в Сети Интернет" по совокупности публикаций, включая масштабный фотохостинг МАФ, награждено Информационное агентство России ТАСС, - отметили в Ассоциации. - Специальной премией за аналитическую глубину поощрена серия публикаций Федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

Ассоциация Арктических СМИ была учреждена в марте 2017 года рядом известных медийных структур и некоммерческих объединений, ставящих целью всестороннее информирование общества, власти и бизнеса о ходе процессов освоения Арктики , возникающих проблемах и конкретных путях их решения.

Форум в Архангельске

Форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив арктического региона, он призван объединить усилия международного сообщества для эффективного развития Арктики. Участники форума, который проводится с 2010 года, обсуждают повышение уровня жизни на арктических территориях, развитие транспортной системы, вопросы экологии. IV Международный арктический форум в марте 2017 года посетили около 1,5 тысячи человек из России и других стран. ТАСС выступил генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.