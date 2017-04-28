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Систему оплаты питания по отпечатку ладони тестируют в одной из школ Нарьян-Мара

В стране Арктика сегодня
28 апреля, 16:07 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 28, апреля. /ТАСС

Сейчас таким образом расплачиваются 70 учеников пятой городской школы

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 апреля. /ТАСС/. Систему оплаты питания учеников при помощи отпечатка ладони тестируют в пятой городской школе Нарьян-Мара. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа (НАО).

"Пятая городская школа стала первым образовательным учреждением, где заработала бесконтактная система оплаты горячих школьных обедов "Ладошки". Школа стала пилотной площадкой нового для округа проекта", - говорится в сообщении.

Специальный терминал считывает индивидуальный капиллярный рисунок ладони. Деньги списываются с банковской карты родителей, о чем приходит смс-уведомление и сообщение по электронной почте. При этом родители видят, что приобрел ребенок.

Сейчас таким образом расплачиваются 70 учеников - половина тех, кто питается в столовой не за счет бюджетных средств.

Из 644 школьников около 300 детей получают обеды на условиях 50-процентного софинансирования. В департаменте образования, культуры и спорта НАО рассматривают возможность перевода на оплату через данный терминал, детей чье питание наполовину оплачивается из окружной казны.

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