Кто оденет малышей: как на Севере шьют одежду для недоношенных детей

"Смотрите, это "гнездо", — Маргарита Кузнецова показывает необычный крошечный матрасик, овальный, с бортиками и ленточками. Он такой маленький, что кажется кукольным — для игрушечной кроватки или котенка. — Есть "гнезда" для недоношенных малышей. Он сюда ножками кладется и сверху ленточками фиксируется". Гнездышко, в котором малыш лежит в кювезе, — лишь один из образцов продукции, которую начали производить в Архангельске. Есть еще крошечные комбинезоны, распашонки, шапочки и другие необходимые вещи.

Одежда для маловесных и недоношенных детей во многих регионах в России в дефиците. Устранить его решили две молодые женщины, начинающие предприниматели Маргарита Кузнецова и Ксения Матвеева. Пока они реализуют свою продукцию в Архангельской области, но в их планах — поставки в другие северо-западные регионы и по всей стране.

В фирме, созданной для этого, Ксения отвечает за финансы, а Маргарита — за дизайн одежды, маркетинг и продвижение. Идея начать свой бизнес пришла давно.

"Четыре года назад у моей подруги в Питере родился малыш весом 800 граммов. Она мне сказала, что в Питере всего два магазина с одеждой для недоношенных малышей, значит, говорит, у вас нет вообще", — вспоминает Маргарита. Она стала узнавать и выяснилось, что в Архангельске ситуация совсем плачевная: ни одежды, ни подгузников, никакой дополнительной продукции для таких малышей действительно нет. А между тем в регионе в год рождается примерно 850 маловесных детей.

Осьминожки на пробу и другие пожелания

Маргарита и Ксения стали возить в Архангельск средства гигиены, одежду, подгузники, соски, бутылочки для недоношенных. Чтобы понять, востребована ли продукция, отдавали товар в больницы. "Мы отдавали и сейчас так делаем, все, что новое, привозим в больницы бесплатно, они пробуют, готовят отзывы, потом мы привозим вещи мамочкам. И получается, что и апробацию прошло, и врачи не против".

Привезли и осьминожек — специальные развивающие игрушки, действительно похожие на спрутиков: голова и длинные пупырчатые ножки. А в группе в социальных сетях разместили инструкцию, как такое чудо сделать. "Это игрушка, — поясняет Маргарита, — связанная из хлопчатобумажных ниток. Акцию изначально запустила мама недоношенного малыша из Дании. Она связала такую игрушку и обратила внимание, что он, когда перебирает ее ручками, становится спокойнее. Эти щупальца напоминают ему пуповину. Плюс он перестает выдергивать питательный зонд, отвлекаясь на перебирание".

Потом девушки решили попробовать что-то шить сами, ориентируясь на пожелания медиков.

"Для реанимации областной больницы отшивали теплые зимние конверты для детишек ростом 46 см, потому что при перевозке малышей вертолетом из Нарьян-Мара необходимо, чтобы малыш был завернут плотно. Сверху был прозрачный карман для документов на этого малыша". Для "гнезд" у врачей было требование — чтобы бортик был по всему периметру, у готовых он не опоясывал весь матрасик. Хотя готовых тоже в архангельских больницах не было: брали пеленки, сворачивали их валиком и обкладывали ребенка в кювезе. Еще отшивали специальные накидки на кювезы, как из лепестков. До этого использовались обычные махровые полотенца.

Вообще, как выяснилось, ситуация в регионах разная. В Москве, например, необходимую одежду для маловесных новорожденных выдают в больнице, говорит Маргарита.

Хоть на человечка похож

Затем девушки решили открыть собственное производство, и это стало вполне закономерным шагом, тем более что у Маргариты есть диплом швеи. Проект "Листик" — "Производство одежды для недоношенных новорожденных детей" заявился на всероссийский конкурс "Социальный предприниматель — 2016", победил и получил от фонда "Наше будущее" беспроцентный заем 500 тысяч рублей на приобретение оборудования. Недавно Ксения и Маргарита защищали свой проект в АСИ (Агентство стратегических инициатив).

Лекала разрабатывали сами. Маргарита показывает крошечный комбинезон. Хоть вещица и размером с куклу, недоношенный малыш в ней тонет. Это не просто очень маленький ребенок.

"У них немного другое строение тела, практически нет жировой прослойки, и лекала нужны совсем другие, чем для обычных детишек. Раньше мы шили по ГОСТу, но сейчас получили сертификат под свои ТУ, они у нас не гостовские.

Шьют на предприятии весь набор для новорожденных: ползунки, комбинезоны, распашонки, чепчики. Обязательно и теплые вещицы — Север все-таки.

"Я хочу, чтобы наша одежда отличалась, чтобы ее можно было идентифицировать с Архангельском, поэтому одна задумка в изготовлении есть, мы ее будем использовать в дизайне. Обязательно должно быть видно, откуда одежда, так она будет нести не только дизайнерскую, но и смысловую нагрузку. Уже скоро на нашей одежде будет маленькая деталь, связанная именно с Архангельском", — Маргарита улыбается, но секрет так и не раскрывает.

"Здесь не высокая мода, тут надо, чтобы было комфортно и удобно. Так как мы уже четыре года изучаем этот сегмент, мы видели, что мамам нравится, мы слушали, что они говорят. И при разработке мы исходили прежде всего из их потребностей. Например, неприемлемы яркие, кричащие цвета. Это тот случай, когда люди не хотят прежде времени сообщать о ребенке, у некоторых даже родственники не знают, что ребенок уже родился, пока он до определенного возраста не дорастет, — Маргарита делает паузу и продолжает: — Говорят: как одели, хоть на человечка стал похож".

Планы экспансии

При пошиве одежды для крошечных покупателей на первый план, говорит Маргарита, выходит качество материалов. Для того, что соприкасается с кожей, — только чистый хлопок, кружево. Но применяется и чистая шерсть — тоже не просто так, а с определенной целью.

"У нас есть пинеточки, которые вяжутся из чистой шерсти и надеваются на голые ножки, чтобы раздражать рецепторы ребенка, чтобы он не засыпал. Потому что у таких детей проблема — понижена двигательная активность, снижен сосательный рефлекс. Поэтому их нужно постоянно будить, теребить, чтобы они не засыпали, чтобы двигались и ели. Мы делали пробную партию шерстяных ковриков, чтобы туда голенького ребенка положить — такой коврик действует на ребенка возбуждающе, пока врачи ему процедуры, например, проводят".

Пока в цехе работают две швеи, за три года планируется создать еще пять рабочих мест. Маргарита считает, что за полгода они могут обеспечить рынок Архангельской области, после чего готовы выходить в другие регионы.

"На северо-запад, а потом и на всю Россию, — Маргарита говорит вполне уверенно и поясняет. — У нас здесь есть опыт общения с врачами, с отделениями, мы знаем, о чем говорить в других городах. И у нас есть друзья из таких же социальных предпринимателей, которые готовы помочь".

Ирина Скалина