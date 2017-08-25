Эксперт: Арктика стала символом нового в науке, экологии и обороне

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Тема развития Арктики и Северного морского пути (СМП) стала ассоциироваться с одним из важнейших стратегических направлений будущего и превратилась в показатель всего передового в научных исследованиях, охране окружающей среды и повышении обороноспособности государства. В результате в Арктике началась реализация ряда крупных проектов, положивших начало развитию инфраструктуры СМП, рассказал ТАСС заведующий кафедрой международного публичного и частного права Юридической школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), доктор юридических наук, профессор Вячеслав Гаврилов.

Развитие Арктики и СМП будет обсуждаться на профильной сессии "Развитие Северного морского пути. От слов к делу" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Арктический тренд как "лакмусовая бумажка"

Арктический тренд стал одним из важнейших стратегических направлений и превратился в показатель всего нового в научной, экологической, оборонной сфере. Это значительно облегчает комплексное развитие Севера во многих отношениях, считает Гаврилов.

"Проблематика Арктики и СМП стала сегодня четко ассоциироваться как представителями российской политической и экономической элит, так и простыми жителями нашей страны с одним из важнейших стратегических направлений будущего развития России, ростом ее ресурсных, логистических и технологических возможностей. Арктический тренд стал своеобразной "лакмусовой бумажкой" всего нового и передового в современных научных исследованиях гуманитарного и технического профиля, охране окружающей среды и повышении обороноспособности государства", - рассказал он.

Он добавил, что достигнутый в обществе консенсус о необходимости комплексного развития российского Севера делает решение этой задачи гораздо более простым с административной, финансовой, кадровой и многих других точек зрения.

Локомотив развития экономики

Понимание важности развития Арктики позволило начать в этом регионе реализацию ряда крупных проектов, которые, в частности, направлены, в том числе, на развитие инфраструктуры СМП и обеспечение его загруженности.

"Результатом этой тенденции стало начало разработки и реализации в Арктике большого количества новых крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, призванных превратить Арктическую зону России в своеобразный локомотив дальнейшего развития российской экономики, использования выгод геостратегического положения нашей страны в ее взаимоотношениях с иностранными партнерами", - рассказал собеседник.

В качестве примера он назвал начало практической разработки арктических залежей нефти и газа на Ямале и в Печорском море; строительство нового морского порта Сабетта для организации регулярных поставок сжиженного природного газа в страны Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона; проекты по модернизации и углублению морских портов Мурманска, Архангельска и других городов и поселков на протяжении СМП, без которых его развитие является абсолютно невозможным. Еще одним важным проектом, по мнению Гаврилова, являются планы по строительству стратегической железнодорожной магистрали "Белкомур" с участием компаний из КНР: она должна соединить регионы Сибири и Урала с морскими портами Северо-Западного федерального округа РФ и тем самым обеспечить большую загруженность СМП в восточном направлении.

Юридическая сторона вопроса

Развивая Арктику, нельзя забывать и о юридических тонкостях этого региона, и Россия в последние годы проделала огромную работу в этом направлении, отметил Гаврилов.

"За прошедшие годы в России была проделана огромная работа по политико-правовому обеспечению и защите интересов нашей страны в Арктике, включая ее право на юрисдикцию в отношении Северного морского пути, с учетом положений принципов и норм современного международного права", - рассказал собеседник.

Результатом этой работы, по его словам, стало принятие закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути", который отразил базовые принципы российского видения правового статуса СМП и определения его границ, разработка Основ государственной политики РФ в Арктике 2008 году, Стратегии развития Арктической зоны РФ 2013 года и проект закона "О развитии Арктической зоны Российской Федерации".

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.