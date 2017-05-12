Самолеты Яковлева: от моноплана до перехватчика вертикального взлета

Владелица салона цветов: предприниматели, как цветы – живут по принципу "здесь и сейчас"

Владелица салона цветов: предприниматели, как цветы – живут по принципу "здесь и сейчас" 11 мая, 15:30

Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы

Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы 11 мая, 18:29

Фронтовой бомбардировщик Як-28 в музее Военно-воздушных сил в Монине © Борис Кавашкин/ТАСС

Штурмовики Як-38 и противолодочный вертолет Ка-25 на палубе авианесущего крейсера "Киев", 1987 год © Д.Гетманенко/Фотохроника ТАСС

Фронтовой истребитель Як-9у конструкции Александра Яковлева в музее Военно-воздушных сил в Монине, 1997 год © ТАСС

Одномоторный самолет-истребитель Як-3 на репетиции авиашоу в честь столетия ВВС РФ в Жуковском, 2012 год © Марина Лысцева/ТАСС

Самолет-истребитель Як-36, 1967 год © Сергей Преображенский и Борис Трепетов/Фотохроника ТАСС

Учебно-тренировочный самолет Як-18. Юрий Гагарин в годы учебы в Саратовском аэроклубе, 1955 год © Фотохроника ТАСС

В декабре 1942 года пчеловод колхоза "Стахановец" Феропонт Головатый на личные сбережения приобрел истребитель Як-1, который он передал летчику гвардии майору Борису Еремину © Е.Соколов/Фотохроника ТАСС

Министр авиационной промышленности СССР Петр Дементьев, министр вооруженных сил Франции Пьер Месмер, генеральный конструктор Андрей Туполев, авиаконструктор Александр Яковлев и первый зам. генерального конструктора Александр Архангельский в КБ Туполева, 1968 год © Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС

Авиаконструкторы Михаил Бендерский и Александр Яковлев, 1967 год © Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС

Авиаконструкторы: А.С. Яковлев, А.Н. Туполев, С.А. Лавочкин и А.И. Микоян на авиационном празднике в Тушине, 1949 год © Николай Ситников/Фотохроника ТАСС

Авиаконструктор Александр Яковлев, 1967 год

© Валентин Черединцев/Фотохроника ТАСС

Авиаконструкторы: А.С. Яковлев, А.Н. Туполев, С.А. Лавочкин и А.И. Микоян на авиационном празднике в Тушине, 1949 год

© Николай Ситников/Фотохроника ТАСС

Авиаконструкторы Михаил Бендерский и Александр Яковлев, 1967 год

© Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС

Министр авиационной промышленности СССР Петр Дементьев, министр вооруженных сил Франции Пьер Месмер, генеральный конструктор Андрей Туполев, авиаконструктор Александр Яковлев и первый зам. генерального конструктора Александр Архангельский в КБ Туполева, 1968 год

© Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС

Председатель Федерации авиационных видов спорта генерал-полковник авиации Иван Кожедуб вручает золотую медаль Федерации авиаконструктору Александру Яковлеву, 1970 год

© Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС

Легкий многоцелевой самолет АИР-6, 1932 год

© Фотохроника ТАСС

В декабре 1942 года пчеловод колхоза "Стахановец" Феропонт Головатый на личные сбережения приобрел истребитель Як-1, который он передал летчику гвардии майору Борису Еремину

© Е.Соколов/Фотохроника ТАСС

Учебно-тренировочный самолет Як-18. Юрий Гагарин в годы учебы в Саратовском аэроклубе, 1955 год

© Фотохроника ТАСС

Легкий многоцелевой самолет Як-12, 1973 год

© Фотохроника ТАСС

Пассажирские самолеты Як-40, 1967 год

© Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС

Самолет-истребитель Як-36, 1967 год

© Сергей Преображенский и Борис Трепетов/Фотохроника ТАСС

Легкий многоцелевой самолет Як-112, 1998 год

© ТАСС

Одномоторный самолет-истребитель Як-3 на репетиции авиашоу в честь столетия ВВС РФ в Жуковском, 2012 год

© Марина Лысцева/ТАСС

Фронтовой истребитель Як-9у конструкции Александра Яковлева в музее Военно-воздушных сил в Монине, 1997 год

© ТАСС

Самолет Як-23 - экспонат музея Военно-воздушных сил в Монине

© Борис Кавашкин/ТАСС

Штурмовики Як-38 и противолодочный вертолет Ка-25 на палубе авианесущего крейсера "Киев", 1987 год

© Д.Гетманенко/Фотохроника ТАСС

Фронтовой бомбардировщик Як-28 в музее Военно-воздушных сил в Монине

© Борис Кавашкин/ТАСС

Одноместный спортивно-пилотажный самолет Як-50, 1977 год

© Роман Денисов/Фотохроника ТАСС

Истребитель-перехватчик Як-27 - экспонат музея Военно-воздушных сил в Монине

© Марина Лысцева/ТАСС