Самолеты Яковлева: от моноплана до перехватчика вертикального взлета

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12 мая отмечает 90-летие Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) им. А.С. Яковлева. В этот день в 1927 г. пилот Юлиан Пионтковский поднял в воздух легкий спортивный самолет (авиетку) АИР-1, созданный коллективом под руководством известного авиаконструктора Александра Яковлева. Он является основоположником авиамоделизма и планеризма в Советском Союзе.
Ныне ОКБ Яковлева входит в структуру ПАО "Корпорация Иркут" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК).
За годы деятельности ОКБ его коллектив создал более 200 типов и модификаций летательных аппаратов, из них свыше 100 серийных. Под руководством Яковлева создано 75 типов самолетов, построенных общим числом свыше 66 тыс. экземпляров. Среди них:
Яковлев также создал первые самолеты вертикального взлета и посадки. В 1987 г. появилось новое поколение таких самолетов – Як-141. Именно этой разработке Яковлева первой среди самолетов своего класса удалось преодолеть скорость звука. Она опережала аналогичные проекты в мире минимум на 10 лет.
В 1990-х гг. был разработан реактивный учебно-боевой самолет Як-130. С 2016 г. ведутся летные испытания учебно-тренировочного самолета Як-152 с поршневым дизельным двигателем. В мае этого года запланированы летные испытания магистрального реактивного пассажирского авиалайнера МС-21, разработка которого ведется при участии специалистов бюро.
Основные виды деятельности ОКБ им. А.С. Яковлева - разработка, производство, испытания и ремонт гражданской и военной авиационной техники.
В 2016 г. компания осуществляла авторский надзор за изготовлением на Иркутском авиазаводе (филиал ПАО "Корпорация "Иркут") 19 самолетов Як-130, поставленных Минобороны РФ и иностранным заказчикам (Бангладеш, Белоруссия, Мьянма). Летно-испытательный и доводческий комплекс ОКБ в г. Жуковский (Московская обл.) вел подготовку к проведению летных и сертификационных испытаний опытных экземпляров МС-21.
Численность сотрудников предприятия по состоянию на 1 января 2017 г. - 499 человек. По итогам 2016 г. выручка составила 950 млн 703 тыс. руб. (снижение на 28% от показателя 2015 г.), чистая прибыль - 1 млн 514 тыс. руб (снижение на 89%).
Материал подготовлен по данным ТАСС-Досье.