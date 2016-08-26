ОАК опровергла информацию о планах по отставке гендиректора РСК "МиГ"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опровергла информацию о том, что генеральный директор РСК "МиГ" Сергей Коротков вскоре покинет свой пост. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в корпорации.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что к Короткову у руководства ОАК есть ряд претензий, в связи с чем он должен вскоре покинуть пост генерального директора РСК "МиГ".

"С учетом важности формирования программы долгосрочного технологического развития ОАК, реализации приоритетных программ, а также последовательного исполнения уже подписанных контрактов, Сергей Коротков продолжит заниматься вопросами развития РСК "МиГ", совмещая эту работу с исполнением своих обязанностей в должности генерального конструктора - вице-президента по инновациям ОАК", - сказали в корпорации.

Там подчеркнули, что появившаяся в пятницу в СМИ информация о наличии к Короткову "серьезных вопросов" со стороны руководства ОАК не соответствует действительности.

"Сергей Коротков, как генеральный конструктор ОАК, активно занимается разворачиванием масштабного проекта по созданию единого инженерного центра самолетостроения на уровне головной структуры корпорации. У него богатейший опыт. Он, в частности, был директором программы самолета Су-34, который доказал свои высочайшие характеристики в недавней операции в Сирии", - подчеркнули в ОАК.

Контракты с иностранными заказчиками

Объем контрактов РСК "МиГ", заключенных с иностранными заказчиками на начало 2016 г., составил более $5 млрд, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"По состоянию на начало 2016 года объем прямых заключенных РСК "МиГ" контрактов с иностранными заказчиками составляет более $5 млрд", - сказали в корпорации.

Там отметили личный вклад гендиректора РСК "МиГ" Сергей Короткова в развитии ВТС, в формировании устойчивых доверительных отношений с руководством ключевых стран - потребителей российской авиационной техники, в том числе Индии.

В конце прошлого года Коротков сообщал, что количество экспортных контрактов, заключенных корпорацией в 2015 году, выросло по сравнению с 2014 годом на 39%. Портфель заказов РСК "МиГ" на август прошлого года составлял около $4 млрд.

АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" объединяет профильные организации, обеспечивающие все элементы жизненного цикла производимых летательных аппаратов - от разработки концепции до серийного производства и технической поддержки в процессе эксплуатации, а также обучения летного и инженерно- технического состава. Продуктовый ряд РСК "МиГ" включает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе вновь разработанные истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/ М2 и новейший МиГ-35, учебно-тренировочную технику, а также легкие самолеты общего назначения.