Шойгу проверит в Красноярске боеготовность войск и выполнение гособоронзаказа

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КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) прибыл в Красноярск, где проверит боеготовность войск и ход выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Глава военного ведомства заслушает командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о выполнении соединениями и воинскими частями округа комплекса мероприятий в рамках внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил, ходе обустройства войск, дислоцированных в регионе", - сказал представитель военного ведомства.
На Красноярском машиностроительном заводе Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа в интересах Минобороны России, заслушает руководство предприятия о выполнении контрактов по производству межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Синева" и перспективах развития производственных мощностей предприятия.
Красноярский машиностроительный завод выпускает межконтинентальные баллистические ракеты "Синева" для атомных подводных лодок, разгонные блоки для космических аппаратов, двигатели для 1-й и 2-й ступеней ракетно- космических комплексов на экологически чистых компонентах топлива, оборудование для атомной промышленности, нефтегазовой отрасли и другую продукцию военного и гражданского назначения.
Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ с 25 по 31 августа. В ней участвуют силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов, а также Северный флот, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии, Воздушно-космические силы и ВДВ. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые состоятся в сентябре.