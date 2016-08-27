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Экипажи кораблей ЧФ и Каспийской флотилии уничтожили условных диверсантов

Армия и ОПК
27 августа, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Ракетные, противолодочные, сторожевые корабли, артиллерийские и ракетные катера, а также минные тральщики флота и флотилии стояли на незащищенном рейде в Черном и Каспийском морях
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Экипажи боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии уничтожили в субботу из стрелкового оружия условных диверсантов в рамках проходящей с 25 августа внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

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Ракетные, противолодочные, сторожевые корабли, артиллерийские и ракетные катера, а также минные тральщики флота и флотилии стояли на незащищенном рейде в Черном и Каспийском морях. Боевые расчеты вели наблюдение за подводной обстановкой, чтобы не допустить атаки боевых пловцов условного противника.

"В целях уничтожения условных диверсантов экипажи выполнили стрельбы из стрелкового оружия с борта кораблей и профилактическое гранатометание из ручных гранатометов", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

Кроме того, водолазы тренировались в обнаружении на днищах кораблей взрывных устройств и повреждений. Экипажи также отработали организацию ПВО.

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