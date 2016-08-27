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В рамках проверки боеготовности развернуты полевые пункты управления армий ЮВО

Армия и ОПК
27 августа, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Для военнослужащих работают полевые столовые, подготовлены места отдыха, в том числе походный клуб и полевая баня
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Полевые командные пункты 58 и 49 общевойсковых армий Южного военного округа (ЮВО) развернуты в рамках внезапной проверки боеготовности на полигонах Серноводский (Ставропольский край) и Молькино (Краснодарский край). Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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"В целях обеспечения боевого управления с оперативным составом объединений проведены тренировки по обмену информацией на средствах АСУ, установлена радиорелейная связь и закрытая видеоконференцсвязь с командными пунктами подчиненных соединений и воинских частей", - отметили в пресс-службе.

Подразделения обеспечения в течение суток развернули в полевых районах базирования автономный военный лагерь с использованием быстровозводимых пневмокаркасных модулей. Для военнослужащих работают полевые столовые, подготовлены места отдыха, в том числе походный клуб и полевая баня.

Безопасность полевых командных пунктов общевойсковых объединений в районах базирования обеспечивают подразделения войск противовоздушной обороны, радиационной, химической, биологической защиты, военной полиции.

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