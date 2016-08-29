Три корвета Балтийского флота уничтожили авиацию и субмарину "противника"

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Корветы Балтийского флота "Сообразительный", "Стерегущий" и "Стойкий" провели артиллерийские и торпедные стрельбы на учениях в Балтийском море, уничтожив авиацию и подводную лодку условного противника. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"В рамках плановых учений в акватории Балтийского моря экипажи корветов успешно отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям", - говорится в сообщении.

Фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 выступили в роли авиации условного противника. Корабельные средства радиолокационного обнаружения взяли "на сопровождение" несколько групп воздушных целей, с помощью средств радиоэлектронной борьбы были поставлены активные и пассивные помехи.

Экипажи трех кораблей одновременно выполнили стрельбы из корабельных артиллерийских установок АК-630 и А-190, в результате авиация "противника" была условно уничтожена.

Корветы также провели артиллерийские стрельбы по большим и малым морским щитам, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, и по буйковым полям, имитировавшим береговую артиллерию за пределами прямой видимости.

Корвет "Стойкий" выполнил торпедную стрельбу по подводной лодке условного противника из малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет". В роли условного противника выступила субмарина проекта "Варшавянка".