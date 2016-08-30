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Корабли ТОФ вышли на боевую службу в Тихий океан

Армия и ОПК
30 августа, 8:23 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Малые ракетные корабли "Мороз" и "Разлив" будут выполнять задачи несения боевого дежурства более месяца
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ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Корабельная ударная группа камчатской группировки Тихоокеанского флота (ТОФ) вышла на боевую службу в Тихий океан, где также отработают взаимодействие при отражении воздушного удара условного противника и проведут артиллерийские стрельбы, сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"Малые ракетные корабли "Мороз" и "Разлив" будут выполнять задачи несения боевого дежурства более месяца. В море экипажи отработают взаимодействие между корабельными боевыми расчетами при отражении "воздушного удара" условного противника, проведут артиллерийские стрельбы и учебные выходы в ракетную атаку", - сообщил Матвеев.

Он отметил, что корабли этого класса в 2014 и 2015 годах прошли более 20 тыс. морских миль во время несения вахты в этих широтах.

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