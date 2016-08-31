Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В должен состояться летом 2017 года

Армия и ОПК
31 августа, 11:57 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 31, августа. /ТАСС
"Воронежское акционерное самолетостроительное общество" уже приступило к строительству первого образца самолета
Материал из 1 страницы
Макет военно-транспортного самолета Ил-112В

Макет военно-транспортного самолета Ил-112В

© Марина Лысцева/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 31 августа. /ТАСС/. Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, основным производителем которого является ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО), должен состояться летом 2017 года. Об этом сообщило правительство Воронежской области.

Смотрите также
Макет военно-транспортного самолета Ил-112В
Двигатели для военно-транспортного самолета Ил-112В с 2018 года будут собирать в Омске

"ВАСО уже приступило к строительству первого образца самолета. В середине 2017 года должен состояться первый полет. По словам гендиректора ВАСО Дмитрия Пришвина, основная задача, которая сегодня стоит перед предприятием - создание нового самолета Ил-112В с выходом на производство восьми машин в год", - говорится в сообщении правительства.

Во время встречи с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым Пришвин пояснил, что завод имеет устойчивые заказы на ближайшие годы. "К 2020 году завод должен выйти на двукратное увеличение выручки - до 20 миллиардов рублей, увеличится численность персонала на 20%. Планируется, что с 2019 года ВАСО будет выпускать по два Ил-96 в год", - цитирует Пришвина пресс-служба правительства.

Легкий Ил-112В грузоподъемностью в шесть тонн создается для замены самолетов Ан-24 и Ан-26. Ранее сообщалось, что военные должны получить 62 новые машины. Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава.

Смотрите также
Специальный летный отряд, обслуживающий руководство РФ, получил новый Ил-96-300

"Воронежское акционерное самолетостроительное общество" производит дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты Ил-96-300, Ил-96-400, региональные самолеты Ан-148, агрегаты и запчасти для самолетов, в том числе агрегаты для самолетов SSJ, а также оказывает услуги по ремонту и послегарантийному обслуживанию авиационной техники.

В июле завод передал новый самолет Ил-96-300 специальному летному отряду "Россия" управления делами президента РФ. Самолет сделан из отечественных комплектующих, новые системы и оборудование, установленные на нем, полностью российского производства.

Переданный самолет - 22-й Ил-96-300, выпущенный Воронежским авиационным заводом - это широкофюзеляжный магистральный самолет, способный преодолевать расстояния до 13 тысяч километров. Планируется, что в конце года завод передаст заказчику еще один Ил-96-300.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
12
Российские военные первыми покорили Эльбрус в рамках АрМИ-2016
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Накопительная часть пенсий будет заморожена
5
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"
6
Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки
7
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
Темы дня
Реклама