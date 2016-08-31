Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В должен состояться летом 2017 года

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ВОРОНЕЖ, 31 августа. /ТАСС/. Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, основным производителем которого является ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО), должен состояться летом 2017 года. Об этом сообщило правительство Воронежской области.
"ВАСО уже приступило к строительству первого образца самолета. В середине 2017 года должен состояться первый полет. По словам гендиректора ВАСО Дмитрия Пришвина, основная задача, которая сегодня стоит перед предприятием - создание нового самолета Ил-112В с выходом на производство восьми машин в год", - говорится в сообщении правительства.
Во время встречи с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым Пришвин пояснил, что завод имеет устойчивые заказы на ближайшие годы. "К 2020 году завод должен выйти на двукратное увеличение выручки - до 20 миллиардов рублей, увеличится численность персонала на 20%. Планируется, что с 2019 года ВАСО будет выпускать по два Ил-96 в год", - цитирует Пришвина пресс-служба правительства.
Легкий Ил-112В грузоподъемностью в шесть тонн создается для замены самолетов Ан-24 и Ан-26. Ранее сообщалось, что военные должны получить 62 новые машины. Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава.
"Воронежское акционерное самолетостроительное общество" производит дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты Ил-96-300, Ил-96-400, региональные самолеты Ан-148, агрегаты и запчасти для самолетов, в том числе агрегаты для самолетов SSJ, а также оказывает услуги по ремонту и послегарантийному обслуживанию авиационной техники.
В июле завод передал новый самолет Ил-96-300 специальному летному отряду "Россия" управления делами президента РФ. Самолет сделан из отечественных комплектующих, новые системы и оборудование, установленные на нем, полностью российского производства.
Переданный самолет - 22-й Ил-96-300, выпущенный Воронежским авиационным заводом - это широкофюзеляжный магистральный самолет, способный преодолевать расстояния до 13 тысяч километров. Планируется, что в конце года завод передаст заказчику еще один Ил-96-300.