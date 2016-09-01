Минобороны РФ купит у "Калашникова" разведывательные беспилотники

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ заказало у концерна "Калашников" разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА). Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

"Да, есть заказы на разведывательные БЛА", - сказал он, не уточнив подробностей.

Он отметил, что на военно-техническом форуме "Армия-2016", который пройдет в Подмосковье с 6 по 11 сентября, будут показаны новые модификации беспилотников Zala, в том числе малогабаритный тактический комплекс самолетного и вертолетного типа для оперативной разведки. Также БЛА получат новые классы целевых нагрузок.

"Кроме того, мы покажем новый ряд наземных станций управления с обновленным программным обеспечением и последнюю версию контроллера реального времени с новыми функциональными возможностями и увеличенным экраном", - добавил гендиректор концерна.

Дочерняя группа компаний "Калашникова" Zala Aero производит линейку беспилотников, в том числе Zala 421-08M, Zala 421-16EM, Zala 421-16E (самолетного типа), а также Zala 421-21 и Zala 421-22 (вертолетного типа).