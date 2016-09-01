Первые серийные истребители ПАК ФА могут войти в гособоронзаказ на 2018 год

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ может включить серийные истребители пятого поколения ПАК ФА (Т-50) в государственный оборонный заказ на 2018 год, сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края, где будут выпускать самолеты, Вячеслав Шпорт.
"Если заказ будет, он будет на 2018 год. Переговоры ведутся сейчас о том, когда, в какие сроки закончатся испытания, в каких объемах будут закупки делаться. А это будет зависеть от того, какие деньги заложат в программе вооружений для Минобороны. Мы сегодня не можем об этом говорить - полк или два полка они закажут, говорить рано", - сказал Шпорт на Восточном экономическом форуме.
Губернатор подчеркнул, что лично участвует в переговорах по этой теме.
По его словам, серийное производство ПАК ФА начнется в конце 2017 года. Реализация программы, уточнил глава региона, идет по графику. "Процесс идет, идет нормально, в графиках все, то есть срывов нет, для меня это самое главное", - отметил собеседник агентства.
Российские истребители пятого поколения будут выпускаться в Комсомольске-на-Амуре. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что контракт на серийные поставки ПАК ФА планируется заключить в 2017 году, а с 2018 года самолеты начнут поступать в войска.
ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сейчас он проходит испытания, которые, как ожидается, завершатся в 2016 году.