Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первые серийные истребители ПАК ФА могут войти в гособоронзаказ на 2018 год

Армия и ОПК
1 сентября, 14:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
"Переговоры ведутся сейчас о том, когда, в какие сроки закончатся испытания, в каких объемах будут закупки делаться", - заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт
Материал из 1 страницы
ПАК ФА (Т-50)

ПАК ФА (Т-50)

© Ладислав Карпов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ может включить серийные истребители пятого поколения ПАК ФА (Т-50) в государственный оборонный заказ на 2018 год, сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края, где будут выпускать самолеты, Вячеслав Шпорт.

"Если заказ будет, он будет на 2018 год. Переговоры ведутся сейчас о том, когда, в какие сроки закончатся испытания, в каких объемах будут закупки делаться. А это будет зависеть от того, какие деньги заложат в программе вооружений для Минобороны. Мы сегодня не можем об этом говорить - полк или два полка они закажут, говорить рано", - сказал Шпорт на Восточном экономическом форуме.

Галерея
25 фото
© Агентство "Военинформ" МО РФ

Стальные крылья армии России

Губернатор подчеркнул, что лично участвует в переговорах по этой теме.

По его словам, серийное производство ПАК ФА начнется в конце 2017 года. Реализация программы, уточнил глава региона, идет по графику. "Процесс идет, идет нормально, в графиках все, то есть срывов нет, для меня это самое главное", - отметил собеседник агентства.

Российские истребители пятого поколения будут выпускаться в Комсомольске-на-Амуре. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что контракт на серийные поставки ПАК ФА планируется заключить в 2017 году, а с 2018 года самолеты начнут поступать в войска.

ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сейчас он проходит испытания, которые, как ожидается, завершатся в 2016 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Владивосток и ВЭФ Развитие Дальнего Востока
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
Пассажирский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово
3
В России создан новый легкий пулемет для армии
4
Китайский "Куньлунь" победил "Амур" в своем первом в истории матче чемпионата КХЛ
5
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
6
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
7
Минобороны Франции: утечка данных о подлодке Scorpene была организована преднамеренно
Темы дня
Реклама