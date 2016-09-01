Зачем Китаю украинская "мечта"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. 31 августа стало известно о совместном китайско-украинском производстве крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" (в переводе с украинского "мечта" – прим. ТАСС).

Авиастроительное предприятие "Антонов" подписало соглашение с китайской компанией China Аirspace. Согласно документу, в первую очередь предусматривается сборка второго модернизированного экземпляра самолета (он уже готов на 70% – прим. ТАСС) на Украине, а затем создание совместного серийного производства в Китае по лицензии "Антонова".

Китайский гигант

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, китайцы купили Ан-225 для того, чтобы у них был самый крупный по габаритам и самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире.

Китай – бурно развивающаяся страна, как в экономическом, так и в военном плане. Очень амбициозная, ей обязательно нужно то, чего пока не могут иметь такие страны, как США, Россия, и Евросоюз… Такие машины свидетельствуют об уровне технологического развития страны. Это как олимпийский чемпион, которым можно и нужно гордиться Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

При этом эксперт подчеркнул, что ни о каком спасении оборонно-промышленного комплекса Украины речь не идет. Пекин в этом никак не заинтересован.

Мы знаем о таланте конструкторов и инженеров Китая делать абсолютные копии того, что им попало в руки. Так что после 2020 года у Пекина будет свой самый большой и самый грузоподъемный транспортник. Как он станет называться, мы обязательно узнаем Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

Космическая "Мрия"

Эксперт также называет прагматические причины потребности Китая в таком самолете. По его мнению, страна собирается создавать свои многоразовые космические корабли, поэтому Ан-225 ему нужен именно для такой цели.

Самолет как раз и создавался для перевозки космического корабля "Буран" и ракеты-носителя "Энергия" с заводов по их изготовлению на Байконур. Поэтому у него и два киля, а не один. На "спине" самолета могли разместиться и "Буран", и "Энергия" – при этом они не мешали управлять полетом Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

С 1988 по 1994 год самолет выполнил 339 полетов (по программе "Буран – Энергия", закрытой в 1992 году, а также испытательных и коммерческих) общей продолжительностью 671 час.

Часть рейсов "Мрия" с установленным на ней "Бураном" выполняла на международные авиасалоны и технические выставки. После этого самолет долгое время отстаивался на аэродроме в Киевской области, так как его коммерческая эксплуатация представлялась финансово неоправданной.

Воздушный старт

Литовкин называет еще одну возможность применения КНР самолета Ан-225 – для системы "воздушного старта".

Межконтинентальная ракета или ракета со спутником в воздухе "выбрасывается" из самолета и, запустив на определенной высоте двигатель, летит к цели. Для такого способа запуска ракет не нужны постройки дорогостоящего космодрома, их можно запускать по самой эффективной траектории, например с экватора… Не исключено, что китайцы замыслили использовать Ан-225, который они назовут по-своему, и для этих целей Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

В советское время Ан-225 предполагалось использовать как первую ступень системы "воздушного старта" космического челнока (для этого самолет должен был обладать грузоподъемностью не менее 250 т – прим. ТАСС).

Проект этого тяжелого самолета к современной Украине не имеет практически никакого отношения. Решение о его строительстве было принято в 1985 году. Новый самолет создавался для транспортировки космического корабля многоразового использования "Буран" на базе тяжелого грузового самолета Ан-124 "Руслан". Руководителем проекта был конструктор Виктор Толмачев, ранее также работавший над "Русланом".

Для строительства "Мрии" потребовалась мобилизация многих предприятий Советского Союза. Узлы и детали самолета делали в Ульяновске, части крыльев – в Ташкенте, пилотажное оборудование и шасси – в Москве и Нижнем Новгороде, двигатели Д-18Т создали в Запорожье на "Мотор Сич", а сборку и все другие работы проводили в Киеве.

Украинский авиастроительный концерн "Антонов". Досье