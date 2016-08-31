"Антонов": Украина и Китай будут совместно производить крупнейший самолет АН-225 "Мрия"

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ПЕКИН, 31 августа. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Украинское госпредприятие "Антонов" передало китайской компании China Airspace права на крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия".
Об этом сообщило Центральное китайское телевидение.
По его данным, компании накануне заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому китайская сторона получает право собственности на самолет Ан-225, а также право пользования чертежами и конструкторскими документами. Переговоры велись еще в мае текущего года.
СМИ отмечает, что китайская корпорация планирует выпустить первый самолет этой модели в первой половине 2019 года.
Ан-225 был спроектирован в СССР в 80-е годы прошлого века. В настоящее время в летном состоянии находится лишь один подобный самолет.
Украинский авиастроительный концерн "Антонов". Досье
Самолет был разработан КБ им.Антонова и построен в 1988 году для участия в программах по запуску в космос отечественного многоразового космического корабля "Буран", а также для перевозки крупногабаритных и нестандартных грузов, как внутри самолета, так и снаружи на внешней подвеске фюзеляжа. После закрытия проекта "Буран", "Мрия" с 1994 года была законсервирована. Всего было построено два таких самолета не имеющих аналогов в мире.
Сверхтяжелый транспортный самолет Ан-225 длиной 43 м, шириной 6,4 м и высотой 4,4 м имеет 6 двигателей Д-18Т. Размах крыла машины - 88,4 м. Внутри грузовой кабины, имеющей размеры 43 м (длина) х 6,4 м (ширина) х 4,4 м (высота), можно разместить до 80 легковых автомобилей, автосамосвалы типа "БелАЗ". Над грузовым отсеком имеется пассажирский салон, вмещающий до 70 человек. Экипаж самолета состоит из 6 человек. Максимальная скорость полета - 850 км/час, максимальная коммерческая нагрузка - 250 т. Дальность полета с грузом внутри фюзеляжа - 4500 км.
Восстановление и реконструкцию самолета Ан-225 проводилась АНТК им.Антонова (Украина) совместно с запорожским двигателестроительным заводом "Мотор сич". Финансирование реконструкции осуществлялось за счет собственных средств этих предприятий. Стоимость программы восстановления самолета составляет около $20 млн. На самолете усилен пол грузовой кабины и передняя рампа, установлены новое оборудование и двигатели. Все это дает возможность летать самолету по всему миру без ограничений.