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Шойгу: программы военных вузов в этом году скорректированы с учетом опыта в Сирии

Армия и ОПК
2 сентября, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Министр напомнил, что в новом учебном году к занятиям приступили 14,5 тыс. слушателей военных академий, курсантов училищ и воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Программы подготовки вузов Минобороны РФ в 2016 году были скорректированы с учетом внезапных поверок и опыта применения войск в Сирии. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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"Важно подчеркнуть, что в этом году программы подготовки высших учебных заведений скорректированы с учетом результатов внезапных проверок войск и опыта применения ВКС и Военно-морского флота в Сирийской Арабской Республике", - сказал министр в ходе селекторного совещания в российском военном ведомстве.

Он напомнил, что в новом учебном году вместе со школьниками и студентами к занятиям приступили 14,5 тыс. слушателей военных академий, курсантов училищ и воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны.

Россия приступила к операции против боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в Сирии 30 сентября 2015 года, действуя по просьбе сирийского президента Башара Асада. Помимо Воздушно-космических сил, в операции также был задействован российский флот. Кроме того, российские военнослужащие принимали участие в разминировании сирийской Пальмиры. В марте 2016 года Путин приказал вывести основную часть авиационной группировки РФ из Сирии.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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