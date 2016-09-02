Шойгу: все вузы Минобороны РФ перешли на электронные учебники

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Все образовательные учреждения Минобороны России в этом году перешли на электронные учебники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В рамках реализации инновационного проекта "Электронный вуз" все образовательные организации Министерства обороны перешли на электронные учебники", - сказал он в ходе селекторного совещания в российском военном ведомстве.

Шойгу сообщил, что для военных вузов разработано более 6 тысяч новых электронных пособий и оцифровано около 6,5 тысяч уже изданных.

"Их использование повысит интенсивность учебного процесса, улучшит качество военного образования, сделает образовательные ресурсы доступными для военнослужащих не только при обучении в вузе, но и во время службы в войсках", - отметил министр.

Также, по словам Шойгу, Нахимовское военно-морское училище и его филиалы во Владивостоке и Севастополе в этом году начали работать по единым образовательным и планирующим документам.

Шойгу отметил, что при подготовке кадет, курсантов и слушателей военных вузов необходимо использовать практический опыт войск, а также привлекать преподавательский состав к учениям, испытаниям вооружения и мероприятиям оперативной подготовки.