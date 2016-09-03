"Северная верфь" передаст флоту судно связи "Иван Хурс" в 2017 году

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Военно-морской флот России получит судно связи проекта 18280 "Иван Хурс", которое строится на "Северной верфи" в Петербурге, до конца 2017 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2016".
"Спуск на воду - четвертый квартал 2016 года. Передача флоту - до конца 2017 года", - сказал представитель судостроительного завода.
"Иван Хурс" - второе судно проекта 18280. Оно было заложено осенью 2013 года.
Суда связи проекта 18280 предназначены для обеспечения связи, управления флотом и ведения разведки. Водоизмещение представителей этого типа составляет около 4 тысяч тонн, скорость хода - до 20 узлов, дальность плавания - 8 тысяч миль. Экипаж судна состоит из 120 человек. Первый представитель этой серии, "Юрий Иванов", был передан ВМФ России в конце 2014 года.