ВДВ проведет до конца 2016 года еще три крупных учения

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Три крупных учения планируют провести Воздушно-десантные войска (ВДВ) на территории России осенью этого года.

Об этом в эфире радиостанции "Лайф Звук" заявил заместитель командующего ВДВ РФ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

"Мы завершаем год командно-штабным учением со 106-й Тульской дивизией - будут проведены учения в конце сентября, сразу после форума "Армия-2016", а в октябре у нас планируются два полковых тактических учения - одно в Пскове со 104-м парашютно-десантным полком и одно в Иваново с 217-м парашютно-десантным полком", - сказал он.

По словам Холзакова, ВДВ провели в текущем году много учений, и теперь "осталось только завершить (учебный) период".