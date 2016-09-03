ВДВ проведет до конца 2016 года еще три крупных учения

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Три крупных учения планируют провести Воздушно-десантные войска (ВДВ) на территории России осенью этого года.
Об этом в эфире радиостанции "Лайф Звук" заявил заместитель командующего ВДВ РФ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.
"Мы завершаем год командно-штабным учением со 106-й Тульской дивизией - будут проведены учения в конце сентября, сразу после форума "Армия-2016", а в октябре у нас планируются два полковых тактических учения - одно в Пскове со 104-м парашютно-десантным полком и одно в Иваново с 217-м парашютно-десантным полком", - сказал он.
По словам Холзакова, ВДВ провели в текущем году много учений, и теперь "осталось только завершить (учебный) период".