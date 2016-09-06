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Более 11 тысяч экспонатов покажут оборонные компании разных стран на форуме "Армия-2016"

Армия и ОПК
6 сентября, 0:17 UTC+3 МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Демонстрационная программа форума пройдет на территории трех кластеров: на аэродроме в Кубинке пройдут показы новейшей авиации, а сухопутный и водный кластеры расположатся на полигоне Алабино
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© Михаил Почуев/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более тысячи компаний представят свыше 11 тысяч образцов вооружения и техники на международном военно-техническом форуме "Армия-2016", который открывается во вторник в подмосковном парке "Патриот". Об этом журналистам рассказали в российском военном ведомстве.

Форум в этом году пройдет во второй раз и продлится до 11 сентября. Демонстрационная программа "Армии-2016" пройдет на территории трех кластеров: на аэродроме в Кубинке пройдут показы новейших самолетов и вертолетов, а сухопутный и водный кластеры расположатся на полигоне Алабино.

Для гостей выставки будет работать "Музей под открытым небом". Кроме того, на "Армии-2016" пройдет аукцион по продаже высвобожденного имущества Минобороны. За это время военное ведомство планирует продать более 1 тыс. лотов, в том числе железнодорожную технику и полевые кухни.

Участники "Армии-2016"

Первый день выставки по традиции будет отведен для общения военных специалистов и представителей оборонно-промышленного комплекса.

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В работе форума, помимо российских предприятий, планируют принять участие компании из Германии, Индии, Израиля, Ирландии, Китая, Малайзии, Таиланда, Франции и Швейцарии. Как отметили в Минобороны, всего на форум в этом году были приглашены 107 стран, 86 из них подтвердили участие, а 45 планируют направить официальные делегации.

Свое участие также подтвердили ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России: Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, холдинги "Росэлектроника", "Высокоточные комплексы", "Швабе", "Стрелец", концерн "Тракторные заводы", "Военно-промышленная компания", КРЭТ, ЦНИИточмаш и другие.

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В частности, концерн "Калашников" впервые покажет новейший легкий пулемет, боевой автоматизированный комплекс "Соратник", а также ряд других новинок. Крупнейший в России производитель колесных бронированных автомобилей "Военно- промышленная компания" представит свою новую разработку - роботизированный "Тигр" с 30-мм боевым модулем. В свою очередь, ЦНИИточмаш, являющийся разработчиком боевой экипировки солдата будущего, покажет на "Армии-2016" модель, которая придет на смену "Ратнику".

Флот, авиация и виртуальное поле боя

Военно-морская часть экспозиции в этом году будет расширенной. Так, ЦКБ "Рубин" планирует представить на выставке натурные образцы двух проектов - модуль-имитатор отсека по борьбе с пожаром и макет автономного необитаемого подводного аппарата "Юнона".

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Специалисты и гости выставки смогут увидеть макеты атомных подводных лодок проекта 955 "Борей", 885 "Ясень", многоцелевые АПЛ 971 проекта "Барс". Также будет представлена неатомная субмарина "Амур-1650" с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ).

Среди макетов надводных кораблей можно будет увидеть фрегат "Гепард-3.9", корвет 20382 "Тигр", малый ракетный корабль 22800 семейства "Каракурт", патрульный корабль 22160, стеклопластиковый тральщик "Александрит" и другие.

Компания "Группа Кронштадт", в свою очередь, представит на своем стенде концепцию единого виртуального поля боя. Оно объединяет разные тренажеры боевой техники, интегрированные в единое виртуальное пространство. В частности, в него входят тренажеры для вертолетов семейства Ми-8/Ми-17, Ми-35, Ми-26, комплексный тренажер "Лагуна" для подготовки экипажей и боевых расчетов надводных кораблей, модульный тренажерный комплекс КАМАЗ-5350, экипажный тренажер бронетранспортера БТР-82А и другие.

Новейшие самолеты и вертолеты, в том числе истребители Су-30СМ и Су-35С, многофункциональный бомбардировщик Су-34, учебно-боевой самолет Як-130, вертолеты Ми-28Н и Ка-52 покажут на аэродроме в Кубинке. На статической экспозиции зрители увидят новейший транспортный самолет Ил-76МД-90А, стратегические ракетоносцы Ту-160 "Белый лебедь" и Ту-95МС "Медведь".

Фигуры высшего пилотажа на "Армии-2016" выполнят экипажи авиагрупп "Русские Витязи" на истребителях Су-27, "Стрижи" на МиГ-29, "Соколы России" на Су-30СМ, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".

Космическая отрасль

Не обойдется выставка и без космических технологий и новинок. Госкорпорация "Роскосмос" представит разработки ведущих предприятий ракетно-космической отрасли, в частности, макет летательного аппарата на солнечной энергии "ЛА-251 "Аист" производства НПО имени Лавочкина и натурный образец его фрагмента.

Ракетно-космический центр "Прогресс" покажет макеты ракет-носителя "Союз-2.1в" и космических аппаратов "Ресурс-П", "Обзор-Р" и "Аист-2Д", а корпорация "ВНИИЭМ" - макеты спутников "Канопус-В", "Ломоносов" и "Ионосфера".

Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) продемонстрирует посетителям интерактивный макет космодрома Восточный, а Центр имени Хруничева представит макеты семейства отечественных перспективных ракет- носителей "Ангара", в том числе модификаций "Ангара-1.2", "Ангара-А5", "Ангара-А5П" и "Ангара-А5В".

Кроме того, посетители выставки смогут увидеть макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" и перспективные космические аппараты производства ракетно-космической корпорации "Энергия".

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