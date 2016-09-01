В России создан новый легкий пулемет для армии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" создал легкий 5,45-мм ручной пулемет РПК-16 со сменным стволом, который может использован также в качестве штурмовой винтовки. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

"Да, такие работы ведутся. На основе изучения опыта современных вооруженных конфликтов мы разработали легкий 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК-16. По массе, габаритам, точности и универсальности этот пулемет не имеет аналогов", - сказал он.

По его словам, конструкция изделия позволяет заменить ствол, чтобы использовать его и в качестве ручного пулемета (длинный ствол), и как штурмовую винтовку (короткий ствол).

"Специально для него мы разработали новый магазин повышенной вместимости - 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова. Мы надеемся, концепция легкого пулемета понравится военным, и они захотят сделать заказ", - добавил гендиректор концерна.

Собеседник агентства также отметил, что эту новинку концерн покажет на международном военно-техническом форуме "Армия-2016", который пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 6 по 11 сентября.