Россия за восемь месяцев 2016 года поставила за рубеж оружия на $7 млрд

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КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Россия за восемь месяцев этого года поставила за рубеж военную продукцию стоимостью более $7 млрд, сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"За первые восемь месяцев 2016 года объем военной продукции, поставляемой на экспорт, составил более $7 млрд", - сказал он.
Чемезов напомнил, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) превышает $46 млрд.
В 2015 году Россия продала оружия на $14,5 млрд. В начале июля президент России Владимир Путин сообщал, что с начала года РФ экспортировала вооружения на 4,6 млрд.