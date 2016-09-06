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Россия за восемь месяцев 2016 года поставила за рубеж оружия на $7 млрд

Армия и ОПК
6 сентября, 11:45 UTC+3 область/ 6, сентября. /ТАСС
В 2015 году Россия продала оружия на $14,5 млрд
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КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Россия за восемь месяцев этого года поставила за рубеж военную продукцию стоимостью более $7 млрд, сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"За первые восемь месяцев 2016 года объем военной продукции, поставляемой на экспорт, составил более $7 млрд", - сказал он.

Чемезов напомнил, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) превышает $46 млрд.

В 2015 году Россия продала оружия на $14,5 млрд. В начале июля президент России Владимир Путин сообщал, что с начала года РФ экспортировала вооружения на 4,6 млрд.

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Форум "Армия-2016" Экспорт российского вооружения
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