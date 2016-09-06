Мантуров: Россия может наладить обслуживание и выпуск военной продукции в Египте

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Россия рассматривает возможность наладить обслуживание военной техники в Египте, а также заняться локализацией в этой стране производства военной продукции. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2016".

"У нас давние долгосрочные отношения. Мы рассчитываем на то, что образцы военно-промышленной продукции, которые они здесь смогут посмотреть, их заинтересуют. Мы говорили о том, что помимо прямых поставок мы готовы взаимодействовать в том числе по организации сервисного обслуживания с использованием потенциала и мощности предприятий оборонно-промышленного сектора Египта", - сказал Мантуров.

Он отметил, что российские предприятия изучили производственные возможности египетской стороны. "Заводы в хорошем состоянии, конечно, требуют дополнительной модернизации, но в состоянии обеспечивать в том числе и сборку, если речь будет вестись о локализации каких-то компонентов и организации совместного производства нашей продукции", - добавил министр.

По словам Мантурова, страны планируют проводить совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области военной авиации.

"В том числе мы говорим (с египетскими коллегами - прим. ред.), не останавливаясь на прямых поставках и производстве уже существующей техники, о совместных НИОКР в области военной авиации", - сказал он.