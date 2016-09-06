Минобороны РФ: российские военные самолеты не нарушали воздушное пространство Эстонии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские военные самолеты не нарушали воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо, заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Никаких нарушений воздушного пространства Эстонии в районе острова Вайндлоо воздушными судами российских Воздушно-космических сил не было", - сказал Конашенков.

По его словам, Ан-72 ВКС России "в указанном районе вчера полетов не совершали".

"Самолеты российских ВКС в плановом режиме регулярно выполняют полеты над акваторией Балтийского моря, однако маршруты их полета пролегают в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами", - добавил Конашенков.

Заявление эстонской стороны

Ранее силы обороны Эстонии заявили, что в 18:23 понедельника в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо без разрешения вошел российский Ан-72 без разрешения. В ведомстве утверждают, что транспондер самолета был включен, однако борт не поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами, также эстонской стороне не был представлен план полета.

В посольстве России в Эстонии сообщили, что российскому послу вручили ноту протеста. По данным, предоставленным МИД Эстонии, российский Ан-72 якобы углубился в воздушное пространство прибалтийской страны на 2,2 километра и провел в небе над республикой почти полторы минуты.