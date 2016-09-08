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ОПК в 2017 г. запустит в серию производство станций спутниковой связи для РВСН

Армия и ОПК
8 сентября, 10:34 UTC+3 КУБИНКА область/ 8, сентября. /ТАСС
Корпорация впервые представила станцию "Центавр-НА-2Д" на форуме "Армия-2016"
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© Иван Журавлев/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") в 2017 году запустит в серийное производство станции спутниковой связи "Центавр-НА-2Д" для российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

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Об этом в четверг сообщили журналистам в корпорации.

"ОПК впервые представила на "Армии-2016" станцию спутниковой связи "Центавр-НА-2Д" для РВСН. Перевозимая станция предназначена для обеспечения спутниковой связью пунктов управления и мобильных объектов. Ожидается, что в 2017 году это изделие пойдет в серийное производство", - сказал представитель ОПК.

По словам генерального директора корпорации Александра Якунина, станция гарантирует высокий уровень информационной безопасности, а также в разы увеличивает скорость передачи данных.

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