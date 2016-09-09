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Памятник знаменитой "Черной акуле" откроют в Приморье

Армия и ОПК
9 сентября, 0:44 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Памятник вертолету Ка-50 установлен на площади Славы города Арсеньева, расположенной в непосредственной близости от предприятия "Прогресс"
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© Ладислав Карпов/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Памятник знаменитому боевому вертолету Ка-50 "Черная акула" будет открыт в приморском городе авиастроителей Арсеньеве. Именно здесь, на заводе "Прогресс", входящем сейчас в холдинг "Вертолеты России", собиралась боевая машина, рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Арсеньевского городского округа.

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© Агентство "Военинформ" МО РФ

Стальные крылья армии России

Памятник легендарной боевой машине установлен на площади Славы города Арсеньева, расположенной в непосредственной близости от предприятия. "В 2015 году среди сотрудников авиапредприятия прошел конкурс на эскизный проект постамента для будущего монумента вертолета Ка-50, приуроченный ко Дню Воздушного флота России. Лучшим был признан эскиз Николая Коренкова, инженера отдела главного конструктора, который предложил использовать в основе постамента стилизованный логотип предприятия", - рассказала корр. ТАСС пресс-секретарь администрации Арсеньевского городского округа Ольга Диденко.

На постамент установлен так называемый планер вертолета - структурная часть без силовой установки и оборудования. Он был передан городу Арсеньеву акционерным обществом "Камов" приказом министра обороны РФ. Вертолет был собран более 20 лет назад именно на приморском "Прогрессе".

Монумент открывается к знаменательной дате - 80-летию авиапредприятия "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина. После открытия монумента состоятся показательные выступления парашютистов и демонстрационные полеты авиационной техники. Завершится праздник большим юбилейным концертом, включающим 80 разнообразных номеров, и салютом.

Построенное в 1936 году предприятие "Прогресс" выпускало военные самолеты и вертолеты. С 1988 года здесь начиналась сборка первого предсерийного вертолета типа В-80, впоследствии названного Ка-50. 22 мая 1991 года первый вертолет Ка-50, собранный на "Прогрессе", совершил взлет на заводском аэродроме. До 2009 года было изготовлено более 10 вертолетов этого типа.

В настоящее время на заводе выпускаются боевые машины Ка-52 "Аллигатор". Предприятие готовится начать серийный выпуск вертолетов вертолета Ка-62.

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