Новая парашютная система для БТР и БМД передана на госиспытания

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АЭРОДРОМ КИРЖАЧ /Владимирская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Новая парашютно-десантная система для бронетранспортных машин (БТР) и боевых машин десанта (БМД) "Бахча-У-ПДС" передана на государственные испытания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех".
"Сбросы боевых машин десанта с новой парашютно-десантной системой "Бахча-У-ПДС" в рамках этапа доводки государственных совместных испытаний прошли успешно. Уже в ближайшее время изделию будет присвоена литера "О". На следующем этапе запланировано выполнение 35 полетов, 46 сбрасываний БМД-4М", - сообщили в пресс-службе предприятия.
По словам главного конструктора НИИ парашютостроения (входит в состав "Технодинамики") Виктора Лялина, в процессе испытаний система показала свою высокую надежность.
"Бахча-У-ПДС" - парашютная бесплатформенная система десантирования. Состоит из подвесной, амортизационной и парашютной системы, разработанной Научно-исследовательским институтом парашютостроения. Система включает в себя 11 блоков основных парашютов. Она уникальна тем, что позволяет десантировать на сушу боевые машины вместе с экипажем, обеспечивая не только сохранность машины и десанта, но и готовность к действию сразу после приземления.