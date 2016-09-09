Советник главы Минобороны РФ указал на необходимость воспитания патриотизма

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КУБИНКА /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Понимание войны меняется: войны ведутся не за территории и ресурсы, а за умы. Об этом заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий.
"Сегодня борьба идет не только и не столько за территории и за ресурсы. Война идет за умы. Поэтому патриотизм как базовая идеология - это в том числе безопасность нашей страны", - сказал Ильницкий на круглом столе на форуме "Армия-2016".
По его словам, разрушить традиции, подорвать общественные устои, демонтировать национальные политические институты, подменив их глобальными структурами, лишить страны и народы суверенитета и возможности самостоятельно принимать решения можно и без ведения войны в традиционном понимании. Современная военная наука утверждает, что комплексное применение невоенных и военных методов, включая идеологическое и информационное воздействие, - самая эффективная технология ведения войн. Об этом также свидетельствуют представленные на форуме "Армия-2016" работы слушателей вузов Минобороны России.
"Важно подчеркнуть: в процессе обсуждения угроз, исходящих от геополитических оппонентов России, недопустимо создавать себе врагов. Российские военные, как никто, понимают это, занимаясь укреплением обороны страны", - заключил Ильницкий.